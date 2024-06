Sankukai Belotti: stage di Karate per rafforzare lo spirito di squadra

Si è svolto a Rimini dal 13 al 16 giugno

RIMINI – Un’ondata di energia e colpi di Karate ha raggiunto Rimini durante lo stage organizzato dall’Associazione Sportiva Sankukai Belotti, con il Maestro Fausto Belotti alla guida. Una cinquantina di partecipanti, tra atleti e accompagnatori provenienti dalla provincia di Lecco, si sono riuniti per un fine settimana di crescita tecnica e personale, immersi nella cornice della riviera romagnola. Lo stage si è svolto dal 13 al 16 giugno.

All’alba, le atlete e gli atleti hanno salutato il sole nascente con un risveglio muscolare di fronte al mare, dando il via a giornate di allenamento. Kata, Kumite e momenti di condivisione, hanno permesso di rafforzare le capacità individuali e lo spirito di squadra. Gli esercizi di rilassamento hanno stimolato la propriocezione e il recupero psicofisico. Al tramonto, si è svolto un aperitivo filosofico in spiaggia, aperto anche agli accompagnatori e questo momento ha offerto un’occasione di riflessione sul proprio percorso umano e sugli obiettivi futuri.

“È stata un’esperienza davvero speciale – ha dichiarato un’allieva – Oltre a migliorare le nostre tecniche, abbiamo vissuto momenti di grande condivisione all’interno del gruppo“. Anche il Maestro Fausto Belotti si è mostrato entusiasta: “Vedere il nostro gruppo così motivato ed unito è la più grande soddisfazione. Abbiamo lavorato sodo durante l’anno sportivo e questa è stata una bella occasione per abbinare l’attività in palestra a momenti ricreativi di connessione anche al di fuori”.

Con i suoi centri a La Valletta Brianza e Barzanò, l’Associazione si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di Karate nella provincia di Lecco. Offre un ambiente accogliente e motivante per atlete ed atleti di tutte le età, promuovendo valori come il rispetto, l’inclusione e la crescita personale.