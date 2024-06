Team Alba Orobia Bike: bikers impegnati in diverse competizioni

Matteo Sironi ha vinto la prova su strada riservata ai G5 (11 anni)

A Mantello il Team di robbiate chiude al terzo posto a livello di società

MANTELLO/PARMA/MARIANO COMENSE – I ciclisti del Team Alba Orobia Bike sono stati impegnati nelle gare svolte in provincia di Sondrio, Parma e nel comasco. Per quanto concerne i Giovanissimi (7/12 anni), il circuito dell’Assobike Junior proponeva la trasferta in quel di Mantello, in provincia di Sondrio.

Nei G1 (7 anni) dodicesimo e tredicesimo posto per Niccolò Tebaldi e Simone Luciano Scaccabarozzi. Nei G5 (11 anni) Gabriele Poletto archivia la sua prova al sesto posto.

Nella “top ten” anche Cristian Ravasi e Lorenzo Vitale, bikers che chiudono rispettivamente al settimo e nono nella prova riservata ai G4 (10 anni): quindicesimo Albert Casiraghi. In campo femminile Victoria Caruso è quinta. Per quanto riguarda la prova dei G3 (9 anni) Ivan Parlato è ottavo: quattordicesimo Nicolò Di Furia. Quinta è Chloe Galbiati nella prova femminile.

Centra il podio, invece, Marco Poletto con l’atleta del team robbiatese che conquista un terzo posto nella gara riservata ai G2 (8 anni), precedendo al traguardo, il compagno di squadra Ruggero Valtolina. Podio tutto di marca Alba Orobia Bike Robbiate, nella prova riservata ai G1 (7 anni) con al primo posto Federico Airoldi, con Ettore Riva che sale sul secondo gradino del podio, e terzo, giunge Simone Liam Facconi. Undicesimo chiude Alessio Parlato. Vittoria robbiatese anche in campo femminile, grazie a Gloria Caruso. A livello di società, il Team Alba Orobia Bike, chiude al terzo posto.

Per quanto riguarda l’attività agonistica, i bikers sono stati impegnati a Calestano (Parma) alla quarta edizione della Montagnana Young Race cross country nazionale inserito nel circuito del Gran Prix Centro Italia Mtb Giovanile, nonché tappa dell’Xco Emilia Romagna Cup. Al via più di 400 bikers in rappresentanza di ottanta società giovanili. Negli Esordienti del I anno (13 anni) Claudio Pizzato (undicesimo) manca la top ten per una manciata di secondi: 37^ Raffaele Doniselli, 47^ Andrea Benatti, 50^ Tommaso Boccolini, 51^ Andrea Caminada. In fascia II (14 anni) conclude la sua prova anche Gabriele Bonfanti (56^).

Negli Allievi del I anno (15 anni) conclude la sua gara Leonardo Magli. Costretti al ritiro Christian Stella e Andrea Centemero. Altra prova da parte del Junior (17/18 anni) Gabriele Tinti, con l’atleta che centra la top ten, archiviando il suo impegno nazionale con un nono posto: diciottesimo è Gabriele Boccolini. Da segnalare, infine, che Matteo Sironi ha vinto a Mariano Comense (CO) la prova su strada riservata ai G5 (11 anni) valida come terza tappa del Baby Challenger Lariano. In gara anche Marco Sironi che chiude ottavo tra i G3 (9 anni).