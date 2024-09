Team Alba Orobia Bike Robbiate: doppio trionfo con due maglie provinciali

Le maglie provinciali sono state conquistate da Mirko Di Falco e Samuele Fumagalli

A Carona, Davide Grigi torna al successo, dominando la gara riservata agli Esordienti del II anno

ROBBIATE – Il Team Alba Orobia Bike Robbiate celebra il doppio trionfo con le maglie provinciali e il ritorno al successo di Davide Grigi. Un fine settimana straordinario per il team, che ha visto Mirko Di Falco (u23) e Samuele Fumagalli (Junior) conquistare i titoli provinciali nelle rispettive specialità.

A Casatenovo, il gruppo ha partecipato alla Marathon Bike della Brianza, gara valida per i circuiti Trek Zerowind e Coppa Lombardia, nonché per l’assegnazione dei riconoscimenti provinciali Fci di Lecco. Il miglior risultato è stato ottenuto da Gabriele Tinti, che ha concluso al 24^ posto assoluto e si è piazzato al terzo posto nella categoria Juniores (17/18 anni). Per Mirko Di Falco il 23^ posto tra gli Open, con Samuele Fumagalli e Gabriele Boccolini ottavo e dodicesimo tra gli Juniores.

A Carona, in provincia di Bergamo, di scena il cross country nazionale valido come ultima prova del circuito del Campionato Italiano di società. Grande soddisfazione personale per Davide Grigi, con il biker di Casatenovo, che ritorna al successo, dominando la gara riservata agli Esordienti del II anno (14 anni): 38^ Gabriele Bonfanti. In gara anche Samuele Piazza. In fascia I (13 anni) Claudio Pizzato sfiora la top ten, archiviando la sua prova all’undicesimo posto: 33^ Raffaele Doniselli, 40^ Andrea Benatti, 47^ Tommaso Boccolini. In campo femminile, undicesima chiude Alma Castellucci, rider impegnata tra le Allieve II anno (16 anni).

Rimanendo in ambito mtb, i Giovanissimi (7/12 anni) sono stati impegnati nel penultimo appuntamento del circuito Assobike Junior, con il calendario che proponeva il 3° Trofeo Paolo Biella, manifestazione che si è svolta nella splendida cornice di Poira di Mello (SO).

Nei G1 (7 anni) secondo posto di Simone Liam Facconi, con Ettore Riva e Federico Airoldi che chiudono rispettivamente al quarto e sesto posto: 14^ Alessio Parlato. In campo femminile Gloria Caruso conquista la medaglia di bronzo. Nei G2 (8 anni) terzo gradino del podio anche per Ruggero Valtolina, con il biker che precede al traguardo Marco Poletto: 11^ Pietro Villa.

Saliamo nei G3 (9 anni) con Ivan Parlato che centra la top ten, chiudendo al nono posto: 15^ Nicolò Di Furia. Quinta, in campo femminile, Chloe Galbiati: settima è Giulia Villa.

Entra nei dieci anche Albert Casiraghi, giungendo nono nella prova riservata ai G4 (10 anni): 11^ Cristian Ravasi, 15^ Lorenzo Vitale. Buon quinto posto di Victoria Caruso nella prova femminile.

Nei G5 (11 anni) Gabriele Poletto termina la sua prova al settimo posto, con Agnese Villa terza nella gara riservata alla quota rosa. Nei G6 (12 anni) Simone Scaccabarozzi è undicesimo. Subito dietro arriva Nicolò Tebaldi: 14^ Alex Galbiati. La società robbiatese chiude al terzo posto.

Infine, per quanto riguarda l’attività su strada nella categoria Giovanissimi, il calendario della Fci Lombardia prevedeva un appuntamento a Turate (CO). Tra i risultati da segnalare, Matteo Sironi ha ottenuto il quarto posto nella categoria G5 (11 anni), mentre Marco Sironi si è piazzato al nono posto nella categoria G3 (9 anni).