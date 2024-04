Monza-Resegone, cresce l’attesa per la prestigiosa competizione podistica

Tutte le novità dell’edizione del centenario della Monza Resegone

Un secolo di corsa, amicizia e passione

MONZA – Si è tenuta la conferenza stampa presso la Sala Giunta del Comune di Monza per la presentazione della 62esima edizione della Monza-Resegone (edizione del centenario), una delle competizioni podistiche più antiche e prestigiose d’Italia che si correrà sabato 22 giugno. La gara partirà dall’Arengario di Monza per arrivare al Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi sul Monte Resegone.

La 62ª edizione della Monza Resegone ha ricevuto il patrocino del Comune di Monza, Comune di Olginate, Comune di Osnago e Comune di Erve, e anche il patrocinio della Provincia di Monza e della Provincia di Lecco.

Molte le novità per l’edizione celebrativa: dalla possibilità di correre la gara in staffetta, alla presentazione di un libro dedicato ai “100 anni di corsa, amicizia e passione“, fino ad una cerimonia di premiazione in grande stile, che si terrà venerdì 28 giugno in piazza del Duomo a Monza.

Sono già oltre 200 le squadre e 600 gli atleti iscritti alla 62ª edizione della Monza Resegone e che quest’anno ha introdotto una novità per gli atleti, ovvero la possibilità di prendere parte alla gara in modalità “Relay“. Una staffetta a squadre nella quale tre atleti si daranno il cambio, percorrendo rispettivamente 15,3 km (da Monza a Osnago), 15,7 Km (da Osnago a Olginate) ed infine i 12,2 Km che separano Olginate dal Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi.

Come da tradizione, le squadre saranno composte da 3 atleti ciascuna: solo uomini, solo donne o miste, sia nella versione “Classic” che nella “Relay”. La possibilità di correre la gara in modalità “Relay” non è l’unica novità di questa gara storica, che continua a incarnare lo spirito di competizione, amicizia e passione che ha caratterizzato ogni sua edizione, sin dalla nascita nel 1924.

Per celebrare il centenario della gara verrà presentato un libro speciale intitolato “Monza Resegone. 100 anni di corsa, amicizia e passione”, che racconterà la storia e le emozioni vissute lungo il percorso della gara attraverso la storia, i valori, le fotografie, gli aneddoti e molto altro.

Enrico Dell’Orto, presidente della Società Alpinisti Monzesi, commenta: “La celebrazione di questo importante anniversario culminerà in una cerimonia di premiazione straordinaria che si terrà venerdì 28 giugno in piazza del Duomo a Monza. Questo evento sarà un’occasione per riconoscere e onorare gli atleti e le personalità che hanno contribuito al successo e alla longevità di questa prestigiosa competizione nel corso dei suoi cento anni di storia”.