Basket giovanile. Il Basket Costa Masnaga vince il torneo Junior NBA

Le lecchesi battono in finale l’HB College

MVP del torneo Giulia Redaelli

PERUGIA – La novità di quest’anno a livello FIP è il torneo Junior NBA, relativo alla categoria U13, maschile e femminile. Le formazioni sono state associate alle squadre NBA e l’abbinamento coi Denver Nuggets – attuali campioni in carica – ha portato benissimo alle “panterine” del Basket Costa Masnaga, che hanno conquistato il titolo nazionale.

Arrivate a Perugia come campionesse lombarde, le ragazzine allenate da coach Bicio Ranieri si sono fatte strada battendo prima Bari (69-48) e poi Alghero (58-46).

Passate come prime del girone, le biancorosse non hanno avuto problemi a vincere la semifinale contro l’Invicta Livorno e neanche nella finalissima, con le rivali dell’HB College – associate ai Cleveland Cavaliers – battute per 68-51.

A fine torneo la masnaghese Giulia Redaelli è stata nominata MVP.

Con la vittoria del torneo Junior NBA le vincitrici sono state premiate coi classici anelli che vengono dati ai campioni NBA.

Anche il torneo maschile è finito in Lombardia, vinto dall’AJ Milano.