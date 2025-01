Matteo Maggi conquista il secondo posto alla Corsa della Bora 2025

Matteo Maggi, runner di Oggiono, conquista il 2° posto nella gara da 50 + 50 chilometri alla Corsa della Bora 2025

TRIESTE – Un traguardo straordinario per Matteo Maggi, atleta di Oggiono e portacolori dell’Atletica Levante, che si è distinto alla decima edizione della Corsa della Bora, competizione invernale di trail running tra i più importanti in Italia. Maggi ha conquistato il 2° posto nella gara Expedition Trail da 50 + 50 chilometri, completando le due tappe con un tempo complessivo di 12:28:13, portando così in alto il nome di Lecco su uno scenario internazionale.

La Corsa della Bora, che quest’anno ha celebrato i dieci anni con oltre 3.000 atleti provenienti da 50 nazioni, ha proposto un’esperienza unica tra Italia e Slovenia, con percorsi che spaziano tra costoni rocciosi sul mare, sentieri storici e paesaggi mozzafiato. L’evento, organizzato dall’Asd SentieroUno di Trieste, si è concluso il 5 gennaio scorso con il record di partecipanti, consolidandosi come una manifestazione di grande richiamo per il trail running.

Oltre a Matteo Maggi, altri quattro runner lombardi sono saliti sul podio, portando la regione tra i protagonisti della competizione. Elena Amigoni, da Brescia, ha ottenuto il terzo posto nella stessa gara di Maggi. Gianluca Pinton, da Varese, ha trionfato nella Transkarst da 57 chilometri. Luca Carrara, bergamasco, ha chiuso al terzo posto nella Borderless da 34 chilometri, mentre Stefano Sfondrini, di Milano, ha conquistato il bronzo nella Karst Trail da 15 chilometri, gara inclusa nel calendario Fidal.

Il presidente dell’Asd SentieroUno, Tommaso de Mottoni, ha espresso soddisfazione per l’edizione appena conclusa: “Congratulazioni a tutti gli atleti lombardi che hanno contribuito a rendere questa decima edizione memorabile. Il fiume di partecipanti alla partenza simultanea delle gare da 5, 15 e 21 chilometri è stato uno spettacolo mai visto prima, durato oltre cinque minuti. Siamo già al lavoro per il 2026, con l’obiettivo di coinvolgere anche la Croazia e rafforzare il legame tra Italia e Slovenia”.

La Corsa della Bora, che ha visto il traguardo posto nel suggestivo borgo di Portopiccolo, a Duino Aurisina, si è confermata un evento capace di coniugare sport, natura e turismo. Sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo e altre istituzioni locali, l’organizzazione ha proposto nove gare, dalla spettacolare “Anniversary Ultra” da 105 chilometri a percorsi più inclusivi, come la Borin da 5 chilometri e la Family da 14,6 chilometri.