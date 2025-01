Monticello Brianza: aperte le iscrizioni al 43° Giro delle Cascine

Si corre domenica 12 gennaio su tre percorsi: da 7, 14 e 21 chilometri. Evento aperto a tutti

MONTICELLO BRIANZA – Monticello Brianza si prepara ad accogliere la 43^ edizione del “Giro delle Cascine”, un evento ludico-motorio che unisce sport, socialità e tradizione. L’iniziativa, organizzata dagli “Amici del Teatro e dello Sport” con il patrocinio del Comune di Monticello Brianza e l’omologazione della Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti (FIASP), offre percorsi a passo libero di 7, 14 e 21 chilometri.

Domenica 12 gennaio, i partecipanti potranno scegliere liberamente il proprio ritmo, vivendo una mattinata all’insegna del benessere fisico e del contatto con il territorio. Il ritrovo è previsto presso la palestra delle scuole medie in via Diaz, con partenze libere dalle 7.30 alle 9.00. La manifestazione è aperta a tutti, senza limiti di età, ed è inserita nei concorsi nazionali FIASP e IVV, garantendo un’esperienza organizzata e riconosciuta a livello internazionale.

Per partecipare è previsto un contributo di 3,50 euro per i soci FIASP e 4,00 euro per i non soci. È necessario indicare il numero della tessera FIASP o la data di nascita per la registrazione. Le iscrizioni di gruppo chiuderanno alle 21.00 di sabato 11 gennaio, mentre quelle singole potranno essere effettuate fino alle 9.00 di domenica 12 gennaio.

L’evento prevede anche la consegna del “Trofeo Tino Spreafico e Amici”, dedicato alla memoria di figure importanti per la comunità. L’impegno degli organizzatori vuole rendere questa giornata un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano partecipare a una manifestazione sana e inclusiva.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare gli organizzatori tramite telefono o email indicati nella locandna che si trova qui sotto.