Pallamano. Il Molteno è pronto per il match contro Carpi

MOLTENO – Un’altra sfida importante per il Salumificio Riva Molteno, impegnato a mantenere una posizione di vertice nel Campionato di Serie A Silver di pallamano. La quarta giornata di ritorno vedrà il match tra Molteno e Len Solution Carpi, con la quarta posizione in classifica a confronto con la quinta. La partita verrà disputata sabato 1° febbraio alle ore 20 al PalaSangiorgio.

Il tecnico del Molteno, Gagliardi, è stato intervistato in vista del match di sabato.

Mister, con Romagna si è visto un Molteno decisamente più “cattivo”, agonisticamente e caratterialmente parlando. Possiamo dire quasi perfetto?

“Non era facile giocare sul campo del Romagna. Difficile essere perfetti, ma il Molteno è stato attento e molto calmo nel gestire la serata e la partita. I ragazzi sono stati bravi e noto, partita dopo partita, un salto di qualità e di maturità da parte del gruppo. Dobbiamo dare continuità a questo momento, e di come interpretiamo la pallamano”.

Vincere ad Imola cosa ha significato per la sua squadra?

“Una vittoria fondamentale per molteplici motivi. Battere una concorrente, in casa loro, in chiave play off, è un messaggio importante. Ma anche come è arrivata la vittoria. In un campionato così equilibrato, non è facile vincere in trasferta. Molteno ha fatto qualcosa di significativo. E’ una vittoria che ci dà ulteriore fiducia e consapevolezza di quello che vogliamo ottenere in questa stagione”.

Mister Gagliardi, guardiamo ora la prossima partita. Un’altra sfida in chiave play off. Come giudica l’avversario e come sta il Molteno?

“Diciamo che ogni sfida ormai è una finale. Vincere, per ogni squadra, diventerà fondamentale per conquistare la miglior posizione nella classifica finale. E’ vero che sarà un’altra sfida molto importante in chiave play off. Loro sono a due punti da noi, ma noi siamo a due punti dal Bologna, secondo della classe e ad un punto dal Belluno, attualmente terzo. Carpi è una formazione retrocessa l’anno scorso dalla massima divisione, e rimane una formazione molto esperta, ha dei giocatori di grande qualità. Sarà sicuramente una bella sfida ed il Molteno deve cercare di vincere. Stiamo preparando al meglio questa partita sempre con grande attenzione e determinazione. La squadra sta bene, ed il fatto di giocare in casa, sarà certamente una componente a nostro favore. Aspettiamo come sempre il nostro splendido pubblico, per sostenerci ed incitarci”.