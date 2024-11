Pallamano. Il Molteno si prepara per la trasferta in Sardegna

La partita si svolgerà sabato 23 novembre alle ore 15

SASSARI – La squadra di pallamano del Molteno, allenata da Danilo Gagliardi, si prepara alla trasferta in Sardegna, dove affronterà il Verdeazzurro Sassari sabato 23 novembre alle ore 15. La formazione sarda sta disputando un eccellente campionato di Serie A Silver ed è guidata dall’allenatrice Patrizia Canu.

Il match è valido per l’ottava giornata di andata. Il Salumificio Riva Molteno, grazie alla vittoria nel derby contro Cologne e alla combinazione favorevole di altri risultati, si trova al secondo posto del girone, a pari punti con Romagna, Belluno e Campus Italia, con 8 punti totali. Gli isolani, invece, occupano la settima posizione con 6 punti. La squadra Verdeazzurro può contare su Gomes De Sousa, attuale capocannoniere del campionato con 66 reti.

Prima della trasferta, è stato intervistato il mister Gagliardi.

Mister, la vittoria contro Cologne è stata sicuramente importante. Com’è stata la partita?

“Al di là di vincere il derby, aspettavo una risposta dai ragazzi in considerazione del fatto che arrivavamo da due sconfitte consecutive, ed era fondamentale vincere questa sfida. Lo abbiamo fatto meritando il successo, giocando anche una buona pallamano”.

Siete tornati secondi in classifica, ma Trieste è distante di 6 punti. Questo divario la preoccupa?

“Quello che mi potrebbe preoccupare è la mia squadra. Non guardo in casa degli altri. Si lavora per migliorare sempre, per ottenere il massimo risultato, giocando su ottimi livelli, e capire dove possiamo migliorare in quei contesti tecnici che commettiamo in partita. Così possiamo, non solo puntare ai play off, ma lottare per altre ambizioni ancora più importanti. Nessuna preoccupazione. Lavoriamo per arrivare al nostro massimo livello. Ne sono convinto perché ho un gruppo molto forte”.

Danilo, come ci può presentare la prossima sfida contro il Verdeazzurro Sassari?

“Il campionato è difficile, ed ogni partita è sempre un grande ostacolo da affrontare. Andiamo in Sardegna consapevoli di trovare una squadra molto attrezzata, difficile da affrontare, soprattutto in casa loro. Ma noi siamo il Molteno, società che punta in alto. Andiamo a giocare questa sfida con le giuste motivazioni ed una forte convinzione dei nostri mezzi”.