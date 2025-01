Pallamano. Molteno contro Romagna: sfida cruciale per i play-off

Sabato alle 19 al PalaCavina di Imola una sfida decisiva per il campionato

Mister Gagliardi carica la squadra Molteno: massima concentrazione e continuità nel pressing per centrare la vittoria

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno si prepara ad affrontare una partita chiave nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie A Silver di pallamano. Sabato sera, alle 19, al PalaCavina di Imola, la squadra lecchese farà visita al Romagna, un’avversaria ostica che si trova immediatamente alle sue spalle in classifica e che lotta anch’essa per un posto nei play-off.

Prima di guardare alla prossima sfida, il tecnico del Molteno, Danilo Gagliardi, ha fatto il punto sulla partita precedente contro Mascalucia, vinta con una prestazione che definisce convincente. “Ho visto un Molteno attento ed equilibrato”, spiega l’allenatore. “Abbiamo giocato molto bene sia in difesa che in attacco, sbagliando poco nel gioco veloce, una dinamica che ha messo in grande difficoltà i nostri avversari. Sono soddisfatto della vittoria, ma soprattutto della prestazione della squadra”.

Nonostante qualche incertezza iniziale nella transizione tra attacco e difesa, il Molteno è riuscito a correggere rapidamente il proprio assetto in campo. “Abbiamo ritrovato sinergia tra i reparti e, grazie alla velocità nel girare palla, siamo riusciti a prendere un vantaggio importante”, aggiunge Gagliardi.

Ora, però, tutte le energie sono rivolte alla partita contro il Romagna, una formazione che mister Gagliardi considera particolarmente temibile. “Giocare contro Romagna è sempre difficile. Hanno una lunga tradizione e un’ottima esperienza agonistica. Inoltre, giocare sul loro campo presenta sempre qualche difficoltà aggiuntiva. Ma noi siamo il Molteno: abbiamo dimostrato di avere il potenziale e le qualità tecnico-tattiche per affrontare chiunque”, sottolinea il tecnico, che chiede alla sua squadra massima concentrazione.

“È vietato sbagliare. Voglio continuità nel pressing e nel gioco, senza disattenzioni”, ribadisce Gagliardi, consapevole dell’importanza dei punti in palio per mantenere vivo l’obiettivo play-off. In termini di infermeria, l’assenza di Davide Galliano si farà ancora sentire, ma il tecnico si dice fiducioso nella capacità del roster di sopperire alle assenze: “Sono certo che chi scenderà in campo darà il massimo”.

Con la squadra determinata e coesa, l’appuntamento è fissato per sabato sera, quando il Molteno cercherà di dimostrare ancora una volta il suo valore in una sfida dal peso specifico altissimo.