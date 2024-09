A Bormio Andrea Bonanomi si laurea campione regionale di downhill

Buona gara per l’atleta della Bmx Garlate

Il gemello Riccardo chiude 9° (5° Under 23)

LECCO – Per il secondo anno la Coppa Italia di Downhill è tornata a Bormio (SO), un appuntamento importante per il mondo del fuoristrada della Federciclismo, che oltre ad assegnare punti per l’importantissimo challenge nazionale, era anche prova unica del Campionato Regionale Lombardo.

Tanti i riders al via, con un programma denso di eventi: il via sabato scorso con le prove libere alla mattina, poi al pomeriggio dalle ore 14 la manche di qualifica, che serviva a determinare l’ordine di partenza di domenica; una manche che oltre a dare i primi tempi della rinnovata pista del Bike Park di Bormio, assegnava anche i primi punti per la Coppa Italia.

Domenica 1 settembre alla mattina le prove libere dalle ore 9, mentre allo ore 13 il via della gara vera e propria e a seguire tutte le premiazioni in località “Bormio 2000”. In gara, nella Open, anche i gemelli Bonanomi della Bmx Garlate.

Andrea era secondo nella qualifica di sabato. Il pilota, domenica, ha commesso un grosso errore nella parte finale finendo al 3° posto, conquistando la maglia di campione lombardo Fci di specialità. Il gemello Riccardo, invece, dopo una brutta run sabato, ha chiuso al 9° posto nella finale disputata nella giornata di domenica, risultando il quinto tra gli Under 23.