Basket Serie B. Olginate, la stagione inizierà a metà novembre

Si comincia domenica 15 a Pavia

Il sabato successivo l’esordio al PalaRavasio

OLGINATE – La Lega Pallacanestro ha pubblicato ieri il calendario ufficiale per la Serie B, competizione che vedrà ai nastri di partenza la Missoltino.it Olginate.

Il giorno di inizio ufficiale del campionato per Olginate è domenica 15 novembre 2020, in trasferta sul campo di Pavia. Il sabato successivo arriverà l’esordio al PalaRavasio, nella difficile sfida contro la Vaporart Bernareggio – in testa alla classifica lo scorso anno, prima della sospensione – dell’ex Davide Todeschini.

“Inizieremo con due partite molto impegnative, ma il nostro atteggiamento in preparazione alla stagione non cambia. Vogliamo vincerle tutte, quindi l’obiettivo da oggi è lavorare duro per arrivare pronti al quindici di novembre. Andremo a Pavia cercando la vittoria, e così per l’esordio casalingo con Bernareggio” ha dichiarato coach Giorgio Contigiani.

L’inizio posticipato rispetto al solito renderà il campionato estremamente compresso, con ben sette turni infrasettimanali. In più, per una scelta quantomeno discutibile della Lega, la formazione di coach Giorgio Contigiani dovrà sorbirsi ben quattro trasferte in Sicilia: Agrigento, Ragusa, Palermo e Terranova.

Il girone di andata si concluderà il 31 gennaio e quello di ritorno il 2 maggio 2021. Le uniche soste saranno il fine settimana natalizio e il week end delle finali di Coppa Italia, dal 2 al 4 aprile 2021.