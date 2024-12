Olginate. La Social Osa trionfa nella prima edizione della Enosi Cup

Premiati i protagonisti del torneo Under 19

Triangolare organizzato da Edoardo Pogliaghi in collaborazione con Davide Perego

OLGINATE – Due giorni di grande basket al palazzetto Iginio Ravasio di Olginate, con un emozionante quadrangolare riservato alle formazioni Under 19, organizzato dal dinamico Edoardo Pogliaghi in collaborazione con Davide Perego, titolare dello studio Enosi (specializzato in massoterapia e chinesiologia) di Olginate.

Nella finale per il terzo posto, il Calolzio di coach Marzio Puglisi ha superato il Pescate di coach Angelo Mazzoleni con un punteggio di 57-52. Nella finalissima, la Social Osa di coach Giuseppe Consalvo (che in semifinale aveva superato il Calolzio) ha conquistato meritatamente la vittoria contro il Cermenate di coach Tommaso Bergna, imponendosi con il punteggio di 93-75.

Dopo il match, è stato il momento delle premiazioni: sono stati premiati Pietro Oriana e Manuel Vasta, i migliori giocatori delle formazioni lecchesi di Calolziocorte e Pescate. Andrea Marcolongo, del Cermenate, è stato riconosciuto come miglior realizzatore del torneo, mentre Tommaso Carbognin (Osa) ha ricevuto il premio speciale come MVP del quadrangolare. Lo sponsor Enosi, rappresentato da Davide Perego, ha premiato la Social Osa, la squadra vincitrice del torneo.