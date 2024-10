Week-end di festa a Consonno per i 10 anni dell’Asd Sbanda Brianza

Sabato 19 e domenica 20 ottobre musica live, mostre, talk e castagnata

OLGINATE – Sabato 19 e domenica 20 ottobre, a Consonno, la Asd Sbanda Brianza celebrerà il suo 10° anniversario. Per l’occasione l’associazione ha in serbo un ricco programma con tanta musica live, mostre, talk e la castagnata domenica 20 ottobre. Per celebrare 10 anni, sabato 19 ottobre, suoneranno 10 band diverse che spazieranno dal rock, al punk e al metal.

Durante la giornata verrà esposta la mostra Loooong Days, sull’evoluzione sportiva, tecnica e culturale della lunga tavola da skateboard. Nel pomeriggio ci sarà una breve conferenza con gli interventi di: Giovanni Zardoni, giornalista appassionato di storia locale; Matteo Dell’Orto, presidente dell’associazione Sbanda Brianza e CT della Nazionale Italiana Longboard DH; Marco Passoni, sindaco di Olginate; Stefano Barbizzi, atleta della Nazionale Italiana Longboard DH e Campione del mondo 2023; Architetti Alessandro Marchiori e Salvan Diego.

Per i bambini sarà possibile partecipare ad una lezione di skateboard e street art con gli istruttori Sbanda Brianza/FISR ed artisti emergenti. Presso la piazza di Consonno sarà allestita la skate area con micro ramp, rail e manny pad. Sarà possibile pranzare e cenare presso il bar di Consonno con piatti tipici autunnali. Domenica 20 ottobre la piazza verrà animata con mercati artigianali, musica, caldarroste e ancora clima di festa dove nuove e vecchie generazioni si uniscono.

Programma

Sabato 19 ottobre

12.00-13.00 IDKs – live band

13.00-14.00 TAKE DEATH – live band

14.00-15.00 PONTECORVO – live band

15.00-16.00 TWENTY EUROS FOR LOVE – live band

15.00-17.00 WORKSHOP SKATEBOARD 4 KIDS & STREET ART

16.00-17.00 PESSIMI ELEMENTI – live band

17.00-19.00 CONFERENZA

19.00-20.00 ROOFTAPE – live band

20.00-21.00 EX MONROE – live band

21.00-22.00 SLUDDER – live band

22.00-23.00 THE RUBBER ROOM – live band

23.00-00.00 GOGO PONIES – live band

00.00-03.00 DJ BAREFOOT + ROBIDAT (SALA 1) & TOMMY SINKS (SALA 2) – Dj set

APERTURA CANCELLI e BAR ore 10.00-3.00. Ampio spazio parcheggio presso la Piazza di

Consonno.

Domenica 20 ottobre

10.00 apertura del bar di Consonno e con mercatini di artigianato sulla piazza di Consonno, apertura skate area.

11.00 Castagnata con l’associazione Fan da’ i Man

12.00 apertura cucina con Sala al Bar

14.00-16.00 Keltoi – live band

16.00-18.00 Imaginary Boy – Dj Set

APERTURA CANCELLI e BAR ore 10.00-19.00. Ampio spazio parcheggio presso la Piazza di

Consonno.