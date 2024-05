Resegup 2024: briefing con i volontari e consegna maglietta Staff

Ieri sera al Politecnico di Lecco gli organizzatori della 2Slow hanno incontrato il “plotone” dei volontari

Il presidente Paolo Sala: “Siamo pronti, prossimo appuntamento il 31 maggio con la consegna dei pettorali e del pacco gara”

LECCO – Secondo atto per la Resegup edizione 2024, con il giorno della gara fissato per sabato 1 giugno che si avvicina sempre più.

Dopo il sold out raggiunto il 17 aprile scorso con 1200 pettorali venduti, la sky race lecchese targata 2Slow ieri sera, mercoledì, ha incontrato il “plotone” dei volontari, quasi 400 per il briefing pre gara.

Quartier generale allestito al Politecnico di Lecco che, dopo la presentazione del 15 marzo scorso, ha accolto 2Slow anche per la serata dedicata ai volontari, con la consegna delle tradizionali magliette rosse Staff griffate Ande e Solevista e ovviamente delle “istruzioni” per il giorno della gara.

Due le postazioni di consegna, una dedicata ai volontari che presidieranno il percorso in montagna e una per coloro che daranno man forte in città.

“Siamo pronti – ha spiegato il presidente di 2Slow Paolo Sala – Il prossimo appuntamento sarà quello di venerdì 31 maggio in piazza Garibaldi con la consegna dei pettorali e del pacco gara Ande, che si potranno ritirare anche sabato 1 giugno, giorno della gara, dalle 9 alle 13.30, e poi si parte!”.

Tornando alla serata di ieri, tanti giovani, insieme a molti “aficionados” si sono presentati al gazebo Resegup a dimostrazione, ancora una volta, dell’attaccamento e del successo di questa sky race che ormai da anni è entrata nei cuori di molti lecchesi e non solo.

Per i runner, ci sono ancora un paio di settimane per ultimare la preparazione, poi tutti ai nastri di partenza, con lo start fissato per le 14.30 da piazza Garibaldi in centro Lecco, poi su, fino al rifugio Azzoni in vetta al Resegone e ritorno passando per la sorgente delle Forbesette e passo del Giuff, 24 chilometri e 1800 metri di dislivello positivo per una gara a fil di cielo tra lago e monti davvero unica nel suo suo genere.

Prossimi appuntamenti RESEGUP

31 Maggio 2024

ore 17:00 – 22:00 Distribuzione pettorali / pacchi gara – Piazza Garibaldi – Lecco

1 Giugno 2024

ore 9:00 – 13:30 Distribuzione pettorali / pacchi gara – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 11:00 Apertura deposito borse – Piazza Affari – Lecco

ore 14:00 Ingresso atleti griglie di partenza – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 14:15 Briefing atleti

ore 14:30 Partenza – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 16:45 Previsto arrivo primo concorrenti – Piazza Garibaldi – Lecco

ore 20:30 Fine gara

ore 20:45 Premiazioni – Piazza Garibaldi – Lecco