Rugby Serie B. Rugby Lecco, vittoria e primato

I lecchesi espugnano il campo di Cernusco (10-30)

Agganciata Piacenza al primo posto in classifica

CERNUSCO – La marcia del Rugby Lecco non conosce soste. La squadra allenata da coach Sebastian Damiani ha espugnato con autorità il campo del Rugby Cernusco col punteggio di 10-30, nonostante una prova al piede tutt’altro che perfetta.

Nel primo quarto d’ora di gara il Rugby Lecco varca la linea di meta due volte con Alippi, ma Pellegrino non trasforma (0-10). Cernusco ha una reazione d’orgoglio e nel giro di cinque minuti impatta il match con una meta trasformata (30′) e un calcio di punizione (35′).

I blucelesti reagiscono al pareggio dei padroni di casa e superano per la terza volta la linea di meta avversaria con Valentini – meta non trasformata – andando al riposo di metà partita in vantaggio di cinque lunghezze (10-15).

Nella ripresa i lecchesi prendono possesso della partita segnando altre due mete con Valentini – la seconda trasformata da Pellegrino – e chiudono i giochi con un calcio di punizione di Coppo (10-30)

Grazie alla seconda meta di Valentini – la quinta di giornata – il Rugby Lecco aggancia il vetta alla classifica il Piacenza Rugby a 24 punti.

“Abbiamo disputato una buona partita, giocata quasi sempre nella loro metà campo – dichiara il dirigente Renato Riva – grazie ai cinque punti fatti oggi siamo in testa alla classifica, un ottimo risultato per i nostri ragazzi”.

RUGBY CERNUSCO – RUGBY LECCO 10-30 (10-15)

METE: Alippi (2), Valentini (3 – 1 trasf. da Pellegrino)

CALCI DI PUNIZIONE: Coppo