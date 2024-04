Scudetto Inter: la pioggia non ferma la festa nemmeno a Lecco

In piazza Cermenati scoppia la festa

Milan ko, ai neroazzurri il Derby di Milano e la certezza matematica, con 5 giornate di anticipo, della vittoria del Campionato

LECCO – Anche Lecco si tinge di neroazzurro con piazza Cermenati invasa dai tifosi dell’Inter non curanti della pioggia e delle temperature più invernali che primaverili.

La vittoria di questa sera, lunedì, per 2 a 1 (fuori casa) nel Derby di Milano contro i cugini rossoneri (gol di Acerbi al 19′ e di Thuram al 49′) ha permesso all’Inter di mister Simone Inzaghi di vincere matematicamente il campionato di Serie A con ben 5 giornate di anticipo.

Una festa nella festa per il popolo neroazzurro che aggiudicandosi il Derby (sesto consecutivo), mette in bacheca il ventesimo scudetto, cucendosi così sulla maglia la seconda stella.

Dopo il triplice fischio finale anche a Lecco è scoppiata la festa con i tifosi interisti che si sono ritrovati in piazza Cermenati per festeggiare tra cori e canti, mentre per la città non sono mancati i clacson festanti per salutare la vittoria dello Scudetto.