Serie B. L’esordio del Lecco domenica contro il Catanzaro

Si gioca allo stadio Euganeo di Padova, fischio di inzio ore 18.30

In campo alle ore 16.15 anche il Brescia in casa contro il Cosenza

LECCO – Calcio Lecco: si comincia! Domenica 3 settembre 2023 il Lecco farà il suo esordio ufficiale in Serie B affrontando il Catanzaro di mister Vincenzo Vivarini.

Partita casalinga per i blucelesti che si disputerà allo stadio Euganeo di Padova in attesa che i lavori al Rigamonti Ceppi vengano conclusi. Fischio di inizio ore 18.30 con i blucelesti di mister Foschi che dovranno affrontare il Catanzaro, reduce da un pareggio all’esordio di stagione contro la Cremonese finito 0 a 0 e due vittorie, una contro la Ternana per 2 a 1 e la seconda contro lo Spezia liquidato ieri sera, mercoledì, nel turno infrasettimanale, per 3 a 0.

Esordio anche per il Brescia approdato nella Serie Cadetta al posto della Reggina, che sempre domenica, alle ore 16.15, affronterà nella partita casalinga il Cosenza, il cui score nei primi tre match di campionato sono stati una vittoria per 3 a 0 contro l’Ascoli, un pareggio per 1 a 1 contro il Venezia e la sconfitta di ieri sera per 2 a 1 nella sfida casalinga contro il Modena.