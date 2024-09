Serie C. Baldini su Lecco-Lumezzane: “Dobbiamo fare noi la partita”

Al Rigamonti-Ceppi, ore 18.30, si gioca Lecco-Lumezzane: terza giornata del campionato di Serie C

Baldini: “Dobbiamo alzare il baricentro e avvicinarci alla porta”

LECCO – “Il Lumezzane può essere una bestia nera ma ciò deve aumentare la concentrazione, la nostra prestazione dovrà essere importante”. Queste le prime parole di mister Baldini alla vigilia della gara di campionato tra Lecco e Lumezzane che si giocherà domani alle 18:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi.

Il tecnico toscano parla delle indicazioni tattiche che ha colto durante le prime due partite di campionato: “Le ho scelte che ho fatto, come Di Gesù come trequartista, sono dettate da valutazioni su tutto tra cui infortuni e scelte tecniche. Cerco di mandare in campo i giocatori più forti che ho”.

“Ci sono altre scelte tattiche che posso fare ma, ho pensato che Frigerio, Ilari e Di Gesù dovessero scendere in campo assieme. Poi, in corso di gara posso spostarli o sostituirli. Riguardo al trequartista, appunto, sono più per uno simile a Pellegrini però sia Di Gesù che Frigerio hanno caratteristiche diverse anche da Tordini, per esempio. Inoltre, Gunduz non è ancora al top della forma”.

L’allenatore bluceleste parla anche del tipo di partita aspettarsi domani, infatti col il Trento la squadra ha lasciato il pallino del gioco agli avversari: “In queste ultime gare abbiamo lavorato tanto dai 28 metri ma, eravamo lontani dalla porta perciò ho chiesto di alzare il baricentro a centrocampo. Mi aspetto il gol da Ilari che non sbaglia mai un movimento e gli inserimenti. Sono contento di averlo tenuto in rosa ed anche lui lo è”.

Invece, sugli avversari del Lumezzane spiega Baldini: “Giocano con 4-3-3 classico, lo abbiamo studiato e lo conosciamo bene. Sui singoli: Monachello è bravo a proteggere la palla e dobbiamo limitare le punizioni dal limite perchè Taugourdeau fa paura. La partita domani dobbiamo farla noi”.

Infine, il mister parla dei nuovi arrivi: “Rocco è molto volenteroso ma non ancora in condizione, settimana scorsa si è affaticato. Con lui tocca fare un lavoro mirato dovremo avere un po’ di pazienza per poterlo vedere al meglio. Per domani, inoltre, Mendoza è in nazionale e Zuberek non ancora al top per il problema alla caviglia”.

“In attacco nessuno mi vieta di di far giocare insieme Tordini, Sipos e Galeando ma, poi non avrei soluzioni a gara in corso. Sugli altri: Celjak è ancora out ma ha iniziato a lavorare, mentre Gunduz ha un lieve fastidio al ginocchio che oggi rivaluteremo assieme e Stanga è tornato operativo al cento per cento”.