Serie C. Il Lecco conquista il pareggio nel finale contro la Triestina

Al Nereo Rocco la sfida tra Triestina-Lecco finisce 1-1

Apre le marcature il gol di Correia al 32′, risponde il Lecco al 90′ con Ferrini

TRIESTE – Una partita dai due volti quella del Nereo Rocco di Trieste tra Lecco e Triestina. Nel primo tempo sono stati i padroni di casa a dominare la gara e il gioco andando in vantaggio alla mezz’ora con Correia. Nella ripresa, invece, i blucelesti sono entrati in campo con un nuovo piglio e con Sene, che ha dato una vera e propria svolta alla fase offensiva lecchese.

Infatti, la formazione di Volpe ha sia giocato con maggiore grinta degli avversari sia imbastito diverse occasioni da rete trovando, finalmente, il pareggio al 90′ con la grande conclusione da fuori di Ferrini. In classifica, a causa della vittoria della Pergolettese sul campo della Feralpi, il Lecco rimane la prima squadra ad essere potenzialmente coinvolta nei play-out ma, con il pareggio odierno mantiene 6 punti di vantaggio proprio sulla Triestina.

Gennaro Volpe sceglie Furlan tra i pali, dietro difesa a tre con Martic, Marrone e Grassini. A centrocampo da destra a sinistra: Ferrini, Di Gesù, Marino, Ionita e Kritta. Davanti confermato Mendoza al fianco di Sipos.

Dall’altra parte Attilio Tesser si affida a Ross in porta, davanti a lui Jonsson, Silvestri, Frare e Tonetto. In mediana Fiordilino, Correia e Braima mentre, D’Urso più alto come trequartista. In attacco la coppia formata Olivieri e Vertainen.

Cronaca

Buon Lecco nei primi minuti di gioco che prova qualche iniziativa dalla fascia sinistra, ma è la Triestina a sfiorare subito il gol al 4′ minuto con il tiro da fuori di Correia (T) che sbatte contro la traversa. Poi la palla viene recuperata D’Urso (T) che l’appoggia a Vertainen (T) che prova la conclusione dal limite angolata ma, Furlan (L) è attento e la mette in angolo.

Sono i padroni di casa a fare la partita ed hanno un’altra chance al 11′ con Braima (T), ben contrastato in area da Grassini (L). Di nuovo la Triestina, al 20′, con il bello scambio in area tra Correia (T) e D’Urso (T) che conclude alto. Il Lecco si affaccia in area avversaria con la punizione dalla trequarti messa dentro da Kritta (L) ma, Roos (T) in uscita anticipa tutti.

Al 33′ la squadra di Tesser sblocca il risultato: D’Urso (T) trova una bella imbucata in area per Correia (L) che da due passi non sbaglia e la mette in rete. Nulla la reazione del Lecco e pochi minuti dopo è ancora la Triestina ad andare vicino al gol con un bel contropiede veloce, la palla arriva in area a Olivieri (T) che la manca di un soffio.

Al 42′ la prima occasione per i blucelesti: cross dalla sinistra di Kritta (L) per la testa di Sipos (L) che mette la palla di poco a lato. Ancora Lecco al 44′ questa volta al cross va Martic (L) dalla destra, il pallone deviato arriva sulla testa di Sipos (L) che non riesce ad indirizzare in porta.

Neanche un tiro nello specchio nei primi 45 minuti per il Lecco, a parte due fiammate di Sipos nel finale che finiscono però fuori. Volpe dovrà correre ai ripari nella ripresa sia per non prendere un’imbarcata contro una Triestina padrona del campo che per provare ad uscire dalla zona play-out.

Secondo Tempo

Da inizio ripresa nel Lecco dentro il nuovo arrivo Sene per Mendoza. L’attaccante senegalese entra bene in campo e prova la conclusione da fuori al 49′ però la palla esce alta.

Al 57′, grande contropiede della Triestina in cui Marrone (L) si trova 2 contro 1: D’Urso (T) lancia Olivieri (T) a rete ma, Furlan (L) esce con i tempi giusti e salva il Lecco. I blucelesti con maggiore piglio nella ripresa ci provano al 66′ con il tiro dal limite di Kritta (L) sul primo palo, Ross (T) la blocca in sicurezza.

Entrano anche Frigerio, Di Dio e Galeandro per dar man forte al centrocampo del Lecco al posto di Di Gesù, Grassini e Marino e trovare almeno il gol del pareggio. La Triestina però non molla e ci prova al 78′ con il tiro di Fiordilino (T) che raccoglie il cross dalla sinistra di Olivieri (T), la palla esce di poco a lato.

Grandissima occasione per il Lecco all’85’ con Galenadro (L) ma Ross (T) risponde presente e mette la palla in angolo salvando il risultato. Dall’altra parta all’88’ ci prova Vertainen (T) in diagonale ma il pallone finisce sul fondo. Il Lecco trova finalmente il gol al 90′ con il gran tiro dal limite di Ferrini (L) che pareggia il risultato al Nereo Rocco.

Si conclude così una gara in cui il Lecco ha subito per i primi 45 minuti lo strapotere avversario. Mentre, nella ripresa si è giocato le sue chances con maggiore convinzione trovando un meritato pareggio. La stessa grinta del secondo tempo bisogna metterla in campo dal primo minuto nella prossima importante trasferta contro l’Arzignano per portare a casa, questa volta, i tre punti.

Tabellino

TRIESTINA (4-3-1-2): Roos; Jonsson, Silvestri (80′ Bianconi), Frare, Tonetto (62′ Bianay); Fiordilino (80′ El Azrak), Correia, Braima; D’Urso (62′ Voca); Olivieri, Vertainen (89′ Struna). All Tesser

LECCO (3-5-2) Furlan; Martic, Marrone, Ferrini; Grassini (68′ Di Dio), Marino (78′ Galeandro), Di Gesù (68′ Frigerio), Ionita, Kritta; Mendoza (46′ Sene), Sipos (91′ Battistini). All. Volpe

Marcatori: 32′ Correia (T), 90′ Ferrini (L)

Arbitro: Maccorin di Pordenone, assistito da Hader di Ravenna e Singh di Macerata; quarto ufficiale Massari di Torino.

Ammoniti: Marrone (L), Sipos (L), Martic (L), Ionita (L)

Espulsi:

Classifica

Padova 62

Vicenza 56

FeralpiSalò 45

Atalante U23 40

Trento 37

Novara 36

AlbinoLeffe 35

Alcione Milano 35

Lumezzane 34

Renate 34

Virtus Verona 30

Giana Erminio 30

Arzignano 28

Pergolettese 27

Pro Vercelli 27

Lecco 26

Triestina 20

Caldiero Terme 19

Pro Patria 18

Union Clodiense 15