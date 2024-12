Serie C. Il Lecco convince e stravince: 5-1 contro il Caldiero

Il Lecco esce dall’incubo: Caldiero travolto 5-1

In gol per i blucelesti Tordini (21′), doppietta di Sipos (65′ e 79′), Ionita (80′), Galeandro (87′)

LECCO – Il Lecco torna finalmente alla vittoria e lo fa alla grande battendo il Caldiero Terme 5-1. Una partita dai due volti quella dei blucelesti: nel primo tempo sostanziale equilibrio fra le due formazioni in campo al Rigamonti-Ceppi. Mentre, nella ripresa, gli ospiti sono partiti forte, ma un ottimo Dalmasso ha salvato la squadra di Volpe.

Poi al 60′ il gol di Sipos ha ridato speranza ai blucelesti che ne hanno infilato uno dietro l’altro fino al risultato finale di 5-1. Un trionfo arrivato nonostante tutti gli infortunati in casa lecchese che da nuova fiducia ai tifosi ma, soprattutto agli stessi giocatori della Calcio Lecco 1912 che hanno dato anche una chiara risposta alle parole del presidente Aniello Aliberti.

Mister Volpe non è affatto fortunato nella sua avventura lecchese, infatti nel pre gara deve rinunciare anche a Furlan per un problema di natura muscolare. Si è scelto di lasciarlo fuori a scopo precauzionale, al suo posto Dalmasso. Davanti a lui: Celjak, Galli e Stanga. In mediana Dore dal primo minuto insieme a Ionita e Ilari, sulle fasce Lepore e Kritta. In attacco la coppia Sipos-Tordini.

Sul fronte opposto Soave sceglie lo stesso modulo il 3-5-2 con Kugi tra i pali; Mazzolo, Baldani e Molnar in difesa. Sulle fasce Marras a destra e Gobetti a sinistra, al centro del campo il trio composto da Gattoni, Filiciotto e Mondini. Le punte, invece, sono Cazzadori e Quaggio.

Cronaca

Parte bene il Lecco nei primi minuti con qualche iniziativa che passa tra i piedi di Tordini (L), oggi tornato tra i titolari scelti da Volpe. Il Caldiero non rinuncia ad attaccare, soprattutto con lanci lunghi e Galli (L) si trova spesso uno contro uno con la punta avversaria Quaggio (C).

Al 17′ arriva la prima azione pericolosa della partita degli ospiti: Marras (C) dalla destra la mette sul secondo palo, sulla palla arriva Mondini (C), ma di testa sfiora il palo. Il Lecco risponde e finalmente ritrova il gol su azione al 21′: appena fuori area Celjak (L) mette un cross al bacio per la testa di Tordini (L) che manda la palla all’angolino basso alla destra di Kuqi (C).

Il Caldiero risponde al 26′ con la conclusione da fuori di Marras (C) che però va alta sopra la traversa. I blucelesti si chiudono compatti in difesa per chiudere le linee di passaggio avversarie, anche se il Caldiero quando mette dei cross in mezzo crea qualche pericolo alla reinventata difesa di casa.

Al 44′, Galli (L) sbaglia il disimpegno e prende la palla Cazzadori (C) che va verso la porta, ma il numero 96 del Lecco stende l’avversario in area e per l’arbitro non ci sono dubbi e concede il rigore, dal dischetto al 45′ va Filiciotto (C) che non sbaglia e pareggia il risultato al Rigamonti-Ceppi.

Un primo tempo caratterizzato da alcuni lampi ideati per lo più da Ionita, Tordini e Kritta. Le giocate dei singoli però, da sole, non bastano per vincere la partita, infatti il Caldiero recupera il risultato verso la fine del primo tempo. Volpe deve dare la scossa ai suoi negli spogliatoi per tirare fuori la grinta dai suoi giocatori.

Secondo Tempo

In apertura due occasioni nel giro di due minuti per il Caldiero: al 46′ la difesa bluceleste non riesce ad allontanare la palla, su cui si avventa Quaggio (C) che apre per Cazzadori (C) la cui conclusione esce di poco. Un minuto dopo, cross al centro per la testa Quaggio (C) con un super intervento di Dalmasso (L) la mette in angolo.

Nessuna occasione del Lecco nel giro dei primi 15 minuti del primo tempo, solo una squadra in campo. Al 16′, i blucelesti fanno un bel giro-palla prolungato da una parte all’altra fuori dall’area avversario, Kritta (L) dalla sinistra la mette forte in mezzo, il portiere allontana ma, la sfera carambola addosso a Sipos (L) che la insacca in porta.

Il Caldiero reagisce al 73′ con il solito Marras (C) che tenta la conclusione dal limite, Dalmasso (L) salva di nuovo il risultato mettendola in angolo. Al 80′, arriva anche il terzo gol per la Calcio Lecco: Ilari (L) intercetta un bel pallone sulla trequarti avversaria, la apre per Sipos (L) che a tu per tu con Kugi (L) la mette in porta.

Il Caldiero non tiene più le linee e i blucelesti fanno quello che vogliono: all’84’ Sipos (L) apre sulla fascia per Galeandro (L) che la mette in mezzo per la testa di Ionita (L) che insacca in rete il gol del 4-1. Infine, all’86’ errore in uscita degli ospiti: bella azione di Zuberek, appoggio di Ionita per Galeandro che firma il pokerissimo.

Tabellino

LECCO (3-5-2): Dalmasso; Celjak, Galli, Stanga; Lepore, Ilari, Dore (40′ Ceola), Ionita, Kritta; Tordini (78′ Galenadro), Sipos (40′ Zuberek). All. Volpe

CALDIERO TERME: Kugi; Moinar, Baldani, Mazzolo; Marras, Gattoni, Filiciotto, Mondini (69′ Florio), Gobetti ; Quaggio, Cazzadori (69′ Scappini). All. Soave

Marcatori: 21′ Tordini, 45′ Filiciotto (C), 65′ e 79′ Sipos (L), 83′ Ionita (L), 87′ Galeandro (L)

Arbitro: Peletti di Crema assistito da Celestino di Reggio Calabria e Marra di Agropoli, quarto ufficiale Frasvnvak di Gallarate

Ammoniti: Tordini (L)

Espulsi:

Classifica

Padova 45

Vicenza 40

FeralpiSalò 32

Trento 30

Alcione Milano 29

Lumezzane 26

Atalante U23 26

Novara 25

Renate 25

Lecco 23

AlbinoLeffe 22

Virtus Verona 20

Giana Erminio 19

Arzignano 18

Pergolettese 17

Pro Patria 16

Pro Vercelli 16

Caldiero Terme 15

Union Clodiense 9

Triestina 7