Serie C. Volpe su Vicenza-Lecco: “Abbiamo dimostrato di avere personalità”

Il Lecco ha perso 1-0 contro la corazzata Vicenza

Volpe: “Tenuta fisica da migliorare, così come nella freddezza sotto porta”

VICENZA – “Peccato perchè abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dimostrando di essere squadra e di avere personalità su un campo difficile contro una squadra fortissima”. Queste le prime parole a caldo di mister Volpe dopo la sconfitta del suo Lecco incassata contro il Vicenza, partita finita con il risultato di 1-0 a favore dei veneti.

“Abbiamo affrontato una delle squadre più forti del campionato, hanno una rosa molto forte sia nei titolari che nei cambi. A noi è mancato un po’ di coraggio e convinzione nel fare male, infatti ci siamo trovati più volte e bene negli ultimi 25 metri ma, ci è mancata quella freddezza sotto porta e in questo aspetto si deve migliorare”.

Mister Volpe analizza anche il secondo tempo in cui il Lecco è calato: “Abbiamo subito la pressione avversaria, poi l’episodio ha spostato l’equilibrio della partita. C’è rammarico perchè venire a Vicenza e riuscire a dare continuità di risultati sarebbe stato importante. Però questo non cambia niente, il nostro percorso è lungo e la strada l’abbiamo segnata anche oggi con questa prestazione”.

Il tecnico campano sottolinea anche l’atteggiamento dei suoi ragazzi: “Sono orgoglioso e fiero di quello che mi stanno dando i ragazzi. Sono arrivato da soli pochi giorni e abbiamo già fatto due partite, chiaramente per poter incidere c’è bisogno di tempo. Dal punto di vista dell’atteggiamento si è visto il cambio di passo nel voler dare tutto rappresentando questi colori e i nostri tifosi che ci hanno applaudito a fine partita. Ciò vuol dire che qualcosa abbiamo trasmesso”.

“Questo per il Lecco – continua Volpe – deve essere un punto di partenza. Le aspettative ad inizio campionato erano alte, il percorso non è stato soddisfacente altrimenti non sarei qua oggi. Sono convinto che si possa ancora crescere, il campionato è lungo e i conti si fanno sempre alla fine”.

Infine, l’allenatore bluceleste commenta la tenuta fisica dei suoi: “Oggettivamente i dati sono questi, dopo il 60′ la squadra cala vistosamente e su questo aspetto bisogna lavorarci parecchio. Solo tramite il lavoro si può migliorare sia dal punto di vista fisico che tecnico-tattico. Dobbiamo, perciò, assolutamente crescere ed aggiungere minutaggio nelle gambe”.