Serie C. Volpe sulla Clodiense: “Gara difficile da non sottovalutare”

Il Lecco domani, alle 15:00, affronta l’Union Clodiense: l’ultima gara del 2024

Volpe: “Bisogna metterci la testa per tutti i novanta minuti”

LECCO – “La situazione è sempre la stessa, in più abbiamo Beghetto e Tordini. Billong è a disposizione come a Caravaggio dove non era al massimo ma domani avrà più minuti nelle gambe”. Queste il report sulla squadra tracciato da Volpe alla vigilia di Union Clodiense-Lecco, prima partita del girone di ritorno e ultima gara del 2024 per i blucelesti.

“La Clodiense è una squadra viva che non merita la classifica che ha, perciò sarà una partita difficile. Inoltre, dobbiamo essere consci della situazione, questi ultimi risultati non ci possono soddisfare. Bisogna mostrare sentimento e attaccamento cercando di fare il massimo perchè partite come queste sono sempre difficili da giocare”

Mister Volpe parla anche dell’ultima gara con l’Atalanta U23: “Una partita su cui c’è poco da dire perchè il risultato e prestazione si commentano da soli, insieme alla squadra l’abbiamo subito archiviata. Vogliamo dei giocatori che vogliono ottenere dei risultati sul campo mettendoci l’anima”.

“A Caravaggio in tutti i reparti abbiamo dato poco, non possiamo limitarsi al un reparto in particolare. Nel secondo tempo siamo andati uomo contro uomo, e siamo andati in difficoltà. Per domani bisogna avere la testa nella partita per tutti i novanta minuti ed essere bravi ad interpretare qualsiasi fase”.

La Clodiense arriva da un periodo intenso tra recuperi e gare effettive di campionato, invece riguardo al Lecco, Volpe analizza la sua situazione: “Sull’intensità noi si cerca di fare il meglio possibile, lavorando giorno dopo giorno. Questa settimana si è parlato poco davvero poco e abbiamo lavorare a testa bassa. Inoltre, non bisogna farci distrarre dal mercato, bisogna pensare all’oggi e non al domani”.