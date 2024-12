Serie C. Aperta la vendita dei biglietti di Union Clodiense-Lecco

Per Union Clodiense-Lecco è necessaria la Fidelity Card

La gara si giocherà sabato, 21 dicembre, al Ballarin di Chioggia

LECCO – Mancano solo pochi giorni all’ultima gara del 2024 per la Calcio Lecco che si giocherà al Ballarin di Chioggia contro l’Union Clodiense. Sarà anche la seconda trasferta consecutiva per i blucelesti dopo quella di Caravaggio, dove è arrivata una pesante sconfitta contro l’Atalanta U23.

I ragazzi di Volpe vogliono portare a casa i tre punti per dare nuovo ossigeno alla classifica e rispettare gli obbiettivi di inizio stagione, ossia conquistare i play-off. I biglietti per la partita tra Union Clodiense-Lecco sono in vendita solo per i possessori della Fidelity Card, data la determina 54/2024 del 17 dicembre 2024 divulgata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

In previsione di ciò, a partire dalle ore 15:00 di giovedì 19 dicembre, la biglietteria della Curva Nord dello stadio Rigamonti-Ceppi sarà aperta per sottoscrivere la propria fidelity card e per ritirare le tessere già sottoscritte durante la scorsa stagione sportiva (2023/24).

I biglietti per il settore ospiti, ossia i residenti a Lecco e provincia, sono acquistabili in prevendita online sul sito di Ciaotickets. Oppure presso i punti vendita del circuito Ciaotickets sino alle ore 19 del giorno antecedente la gara. Per individuare i punti vendita più vicini si può visitare il sito di Ciaotickets al seguente link.

Prezzi