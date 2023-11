Serie D. La Casatese perde contro la capolista Arconatese

La Casatese cade contro l’Arconatese

I biancorossi sconfitti 3-2, in gol Stefanoni (11′) e Seria (36′)

CASATENOVO – I ragazzi di Joey Commisso perdono contro l’Arconatese capolista del campionato di Serie D che mantiene la distanza di due punti di vantaggio sul Caldiero Terme. I lecchesi, invece, scivolano al 9^ posto a quota 18 punti a parimerito con Virtus CiseranoBergamo e Folgore Caratese.

La Casatese passa in vantaggio con la rete di Stefanoni (C) al 11′ minuto su una bella invenzione del capitano Mattia Isella. Dopo appena due minuti i padroni di casa agguantano il pareggio con Ferrandino (A) che raccoglie in area il cross dalla sinistra di Menegazzo, Picarelli (C) battuto. I biancorossi vanno alla ricerca del nuovo vantaggio sempre con l’autore del gol classe 2002, però al 41′ l’arbitro decreta un rigore per gli oroblù per fallo di Oppizzi (C) su Ronzoni (A). L’ex Quaggio (A) dagli undici metri infila il portiere biancorosso.

La formazione di Casatenovo macina gioco nella ripresa ma, al 34′ Cavagna (A) ruba palla a Romano (C), Quaggio (A) lancia Ferrandino (A) che firma la doppietta personale. I lecchesi non si demoralizzano e al 36′ vanno di nuovo a rete con Seria (C) che finalizza una grande azione sulla sinistra di Colombo (C).

Nel finale la Casatese tenta in tutti i modi di agguantare il pareggio ma, il tabellino non cambia. Il prossimo impegno per i ragazzi di Commisso sarà, già, mercoledì in Coppa Italia contro il Vado per i sedicesimi di finale per poi incontrare il Caravaggio in casa domenica 19 novembre.