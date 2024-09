Serie D. Pioggia di gol con l’Ospitaletto ma la Casatese perde 4-3

Terza sconfitta in campionato per la Casatese-Merate

Nel 4-3 finale in gol per i lecchesi Isella (21′), Gningue (38′) e Carannate (47′)

CASATENOVO – Non un buon inizio di campionato per la Casatese-Merate che incassa contro l’Ospitaletto la terza sconfitta in campionato, la seconda consecutiva dopo la caduta nell’infrasettimanale di mercoledì 18 conto il Club Milano. Oggi, la squadra di Joey Commisso ha perso 4-3.

Sono andati, inizialmente, in vantaggio gli ospiti con Mazzanica all’11’, poi la formazione di casa ha pareggiato con il gol di Isella. Doppio vantaggio per l’Ospitaletto grazie alle reti di Panatti e Gobbi, la Casatese accorcia le distanze con Gningue al 38′. Ma nella ripresa dopo il 3-3 firmato Carannate in apertura, rispondono subito gli avversari siglando il definitivo 4-3 con Messaggi.

Una prestazione negativa come racconta il team manager, Danilo Didoni: “Abbiamo perso male, i gol glieli abbiamo regalati noi. Subisci e poi pareggi ma continui a fare errori, sia sotto porta che in fase difensiva. Manca ancora quel carattere necessario per portare a casa i tre punti”.

“Loro hanno fatto la loro partita senza fare niente di così eclatante, noi ci abbiamo messo poca concentrazione e poco carattere soprattutto. Ci mancano anche i nostri giocatori d’esperienza in difesa e a centrocampo; in settimana dovremo recuperare Astuti ma è sempre un 2005. Ci servirebbe una vittoria per tirarci su il morale.”