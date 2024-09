Trail Grigne Sud: Riva e Tagliaferri vincono lo Sprint, Beltrami e Cerna l’Extreme

La manifestazione sportiva, giunta alla settima edizione, si è svolta oggi, sabato

Due i percorsi previsti, Sprint ed Extreme

MANDELLO – Maurizio Riva e Arianna Tagliaferri hanno vinto, rispettivamente in 2:27:03 e 2:53:40 il TGS Sprint mentre Lorenzo Beltrami (5:14:56) e Krystyna Cerna (6:49:06) si sono aggiudicati la vittoria nel TGS Extreme.

La manifestazione sportiva si è svolta oggi, sabato 28 settembre con i partecipanti chiamati a percorrere il percorso che dal lungolago di Mandello sale lungo il versante meridionale delle Grigne, passando all’ombra del Sasso Cavallo.

256 gli atleti ai nastri di partenza per la categoria Sprint (su 298 iscritti) che prevede un percorso di 22 chilometri per 1.800 metri di dislivello;poco meno della metà, precisamente 113, quelli che si sono cimentati con i 42 chilometri e i ben 3700 metri di dislivello della Extreme (su 121 iscritti).

Una gara emozionante che non ha deluso le aspettative degli atleti e neppure del pubblico che ha assistito con tifo e partecipazione lo svolgimento della settima edizione.

Nella categoria Sprint il secondo posto è andato ad Alex Scalzi e Carolina Brambilla (Sprint); terzi AndreaRiva e Laura Zugnoni. Nell’Extreme argento per Danilo Brambilla ed Elisa Pallini: bronzo per Simone Valsecchi e Agnese Genz Valz.

Alla premiazione presenti Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello, nsieme agli assessori Sergio Gatti (Sport) e Silvia Nessi (Rurismo e al commercio). Presente anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini.

Alessandro Gilardoni, ideatore e organizzatore del TGS, non nasconde la propria soddisfazione: “Devo ringraziare i volontari che hanno fatto un lavoro strepitoso, insieme alle associazioni di Mandello che anche questa volta mi hanno aiutato a organizzare questo evento a cui tengo molto. Ci mettono tutti l’anima. Anche il meteo è andato a nostro favore”.

CLASSIFICHE COMPLETE

https://trailive.wedosport.net/it/trail-grigne-sud-2024/