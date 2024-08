Trofeo delle Grigne, a ottobre la gara. Dietro le quinte, un gruppo da “100 e lode”

Unione e gioco di squadra il punto di forza della manifestazione podistica prevista domenica 13 ottobre

Questa edizione della “scalata” da Molina al Rifugio Elisa sarà ancora più speciale: si svolgerà nell’anno del centenario per il CAI Grigne Mandello

MANDELLO – Forse sul territorio non esiste una gara di corsa in montagna dal sapore più retrò del Trofeo delle Grigne. Saranno le pettorine indossate dai partecipanti prima del via, raffiguranti un corridore e i due rifugi del CAI Grigne Mandello, Rifugio Elisa e Rifugio Bietti-Buzzi, a renderla tale, oppure il contesto dove la competizione si svolge, il lato più selvaggio delle Grigne, nella stagione che per antonomasia viene associata alla nostalgia, l’autunno. Un mix di elementi che nel tempo hanno caratterizzato la competizione, giunta alla 27° edizione e nota agli affezionati anche con il nome di Molina-Rifugio Elisa, che anche quest’anno resterà immutata nel percorso (8,264 km e 1270 metri di D+ con partenza dalla frazione di Molina e arrivo al Rifugio Elisa) e nel programma.

Non per questo domenica 13 ottobre, data in cui avrà luogo la manifestazione podistica non competitiva, le sorprese non mancheranno, anche perché più che mai questa sarà un’edizione speciale, svolgendosi nell’anno in cui il CAI Grigne, macchina organizzativa e cuore pulsante dietro le quinte di questa storica gara, festeggia il centenario (peraltro proprio oggi, sabato 31 agosto, data in cui pubblichiamo questo articolo). E parlando proprio di quei pettorali che tanto affascinano, l’idea del sodalizio è di assegnare il numero 100 a un iscritto che sia tesserato CAI Grigne Mandello, per dare risalto al traguardo raggiunto dalla sezione.

Altri riferimenti al centenario si avranno nei gadget come la maglietta della 27° edizione che riporterà il logo in bianco e nero dedicato all’anniversario, realizzato dalla piccola Cristina Agliati, vincitrice del concorso indetto dalla sezione per gli alunni dell’allora quinta elementare di Mandello (che si apprestano adesso a cominciare la seconda media), volto proprio a individuare il logo che avrebbe accompagnato il CAI Grigne in questo 2024. E’ riuscito a svettare su tutti gli altri loghi prodotti (35 in tutto, tutti a colorare la copertina del calendario CAI Grigne 2024), e adesso finirà stampato sulla t-shirt del Trofeo delle Grigne: un’aquila al centro, tre cime ognuna con un numero sulla punta a formare la cifra 100, il tutto circondato da foglioline e dalla scritta CAI GRIGNE – 1924-2024 – MANDELLO DEL LARIO (questa aggiunta dalla sezione) e la scritta CAI con la A a forma di montagna a sovrastare il cerchio.

Ciliegina sulla torta la birra del centenario nata dalla collaborazione con il birrificio Dulac di Galbiate, tra gli sponsor della manifestazione, dedicata proprio ai cento anni del CAI Grigne. Ricetta super segreta, ma possiamo dire che è una birra ambrata rossa pale ale e che l’etichetta è stata realizzata da Nicolò Zucchi, membro della SECIM 2 e figlio di Alessandro Zucchi (socio nonché direttore di gara del Trofeo delle Grigne). Agli atleti resterà così un ricordo del centenario (perfetto per dissetarsi all’arrivo!).

Come gli scorsi anni il tetto massimo di partecipanti è fissato a 200, le iscrizioni sono già aperte e tra le file del collettivo mandellese c’è soprattutto la volontà di riconfermarsi: “Quello che ci preme di più è che i partecipanti del Trofeo delle Grigne, corridori e spettatori, siano contenti. Lo scorso anno abbiamo avuto feedback positivi, confermando quanto seminato con l’edizione precedente, quella del 2022. Contiamo di continuare su questa linea e di consolidare il successo della manifestazione. Ci teniamo che sia una bella giornata di festa per tutti“.

La giornata di domenica 13 ottobre inizierà presto, con i corridori attesi alla Polisportiva di Mandello, in località Pra Magno, alle ore 7.30 per la consegna del pacco gara. Per aggiudicarsi un pettorale sarà necessario presentarsi entro e non oltre le ore 8.30. La partenza del Trofeo delle Grigne sarà alle ore 9.00 in piazza IV Novembre, frazione di Molina, prima sarà fatto l’appello degli atleti. Dopo l’arrivo al Rifugio Elisa e la discesa di nuovo verso valle, ci sarà dalle ore 11.30 la possibilità per gli atleti di prendere la navetta da Rongio per ritornare al centro sportivo. Poi sarà tempo di pasta party (da mezzogiorno) e delle premiazioni alle ore 14.00, sempre in Polisportiva, a cui seguiranno i ringraziamenti e il rinfresco finale. Da oltre dieci anni resistono, stoici, i record di Nicola Golinelli (51’14”) e Ilaria Bianchi (1h 04′ 35”), siglati entrambi nel 2011. Per batterli servirà la giornata perfetta.

Confermata anche la Molina Double Trail, novità introdotta lo scorso anno dal CAI Grigne, in collaborazione con il progetto ‘Arcobaleno’ della Polisportiva Mandello, per far vivere una giornata di sport anche ai ragazzi con disabilità intellettiva che, insieme a un accompagnatore, si cimenteranno in una gara che attraverserà alcune frazioni di Mandello. Come se fossero una cosa sola, i due atleti percorreranno 7,38 km con dislivello + 365 (-405) metri, dando inizio all’avventura condivisa, come per i partecipanti del Trofeo delle Grigne, da Piazza IV Novembre (raggiungibile con una navetta che partirà dal centro sportivo), anche se l’arrivo per loro non sarà in cima al Rifugio Elisa ma in Polisportiva, dove al mattino ci sarà il ritrovo dei concorrenti per ritirare i pacchi gara e successivamente le premiazioni. “Cercheremo di dedicare più impegno in termini organizzativi, predisponendo una schiera di volontari ad hoc, alla Molina Double Trail – sottolineano i soci del CAI – che è una gara a tutti gli effetti, come il Trofeo delle Grigne, con una programmazione dedicata”.

Organizzare un evento come il Trofeo delle Grigne vuol dire essere oculati in ogni dettaglio. “Nell’ultimo mese i preparativi fervono: bisogna pensare a tanti dettagli organizzativi. La nostra forza è che siamo un gruppo numeroso e che va d’accordo, in cui ciascuno ha un ruolo ben preciso: c’è chi si occupa dei volontari, chi dei ristori, chi dei pacchi gara e del loro contenuto, chi dei premi, chi della burocrazia, chi delle iscrizioni, chi del cronometraggio durante la gara e della classifica. Senza dimenticare tutta la logistica sottostante le attività in Polisportiva e la preparazione della serata coi volontari (solitamente organizzata nel mese di novembre, ndr) dove bisogna predisporre il buffet, fare la spesa, definire il menù e cucinare. Fondamentale anche il contributo dei volontari sul percorso di gara che mantengono i sentieri puliti e coloro che, una volta terminata la manifestazione, ritornano a valle con gli zaini colmi di rifiuti da smaltire. Insomma, la collaborazione tra noi è tanta”, raccontano i soci.

Da menzionare anche il lavoro del grafico di fiducia del gruppo, nonché socio, Gerardo Gaddi e del già citato Nicolò che si occupa di tenere aggiornati sito e canali social. Insomma, nel CAI Grigne è presente un reparto di comunicazione a tutti gli effetti che si muove dietro le quinte preparando loghi, magliette e tutto quanto concerne il lato della divulgazione, sia visuale che scritta. Oltre ai membri del sodalizio, a livello di comunicazione un importante contributo è arrivato anche dal CFPP Consolida – indirizzo grafico di Lecco che, oltre a stampare le locandine per pubblicizzare il Trofeo delle Grigne, realizzerà le medaglie da finisher per i partecipanti alla Molina Double Trail.

Tra le file dei volontari, nella passata edizione, erano tanti i giovani ragazzi impegnati durante il Trofeo delle Grigne, sia sul percorso di gara che in Polisportiva, in particolare i partecipanti ai gruppi di alpinismo giovanile SECIM 1 e SECIM 2 che anche quest’anno non mancheranno all’appello, e tanti tesserati del CAI Grigne. “Speriamo di coinvolgere sempre più volontari, anche dai Semprevivi (gruppo alpinismo Senior della sezione) e soprattutto mandellesi, in quella che è una manifestazione storica per Mandello“.

Per iscriversi al Trofeo delle Grigne basta andare su Kronoman, oppure inviare il modulo d’iscrizione a molinaelisa@caigrigne.it o ancora iscriversi presso il Rifugio Elisa. Tutte le informazioni relative al Trofeo delle Grigne si possono trovare sul sito dedicato. Chi desidera partecipare alla manifestazione come volontario può inviare direttamente un’email alla sezione CAI Grigne Mandello da questo link o contattare il numero 3714757532.