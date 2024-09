A Valmadrera si svolgerà la 4^ edizione della Vertical Kilometer

Evento organizzato dall’Osa Valmadrera

Appuntamento per sabato 5 ottobre

VALMADRERA – L’Associazione Sportiva Dilettantistica O.S.A organizza la quarta edizione del VK70, una gara di Vertical Kilometer a cronometro individuale. L’evento si svolgerà sabato 5 ottobre, con partenza da Valmadrera – Frazione Trebbia (a 235 metri) e arrivo in vetta al Monte Rai (1259 metri), lungo il sentiero “Lucio Vassena”, per un percorso di circa 3.300 metri.

La gara è inserita nel calendario nazionale per la specialità Vertical Kilometer della FISky. Il programma prevede il ritrovo e la consegna dei pettorali dalle ore 10.30 alle ore 13, con la partenza del primo concorrente fissata per le ore 13.30. L’arrivo dell’ultimo concorrente in vetta è previsto per le ore 16.20. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 17.30 presso il Ristoro O.S.A. in località San Tomaso, seguite dal Pasta Party alle ore 18.

La quota di iscrizione per i tesserati Fisky è di 20 euro fino al 30 settembre e di 25 euro dal primo al 5 ottobre. Per i non tesserati, la quota è di 25 euro fino al 30 settembre e di 30 euro dal primo al 5 ottobre. La quota comprende: pacco gara, premi, rifornimenti lungo il percorso e all’arrivo, buono per il pasta party e cronometraggio. In caso di annullamento della gara la quota di iscrizione verrà rimborsata.

Il termine per l’iscrizione online è fissato alle ore 22 di giovedì 3 ottobre. Le iscrizioni potranno chiudere anticipatamente al raggiungimento del limite di 200 partecipanti.

Iscrizioni online sul portale Kronoman.net a questo link