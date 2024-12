Basket femminile. La Starlight Valmadrera vince contro Vertematese

Il match in trasferta si è concluso con il risultato di 59-60

VALMADRERA – La squadra Under 19 della Starlight Valmadrera torna in campo con determinazione e conquista una vittoria fondamentale contro la Vertematese, vincendo 59-60 nella partita in trasferta del 18 dicembre.

Il coach Zucchi commenta il match: “In questo campionato fatichiamo ancora a sbloccarci e anche in questa partita abbiamo commesso una serie di errori gravi, come palle perse, disattenzioni difensive e scelte sbagliate, che hanno fatto sì che la partita si decidesse solo nei secondi finali. A sei secondi dalla fine, con un vantaggio di +4 e la nostra rimessa in attacco, siamo riusciti, incredibilmente, a regalare la palla alle avversarie, concedendo loro lo stesso tempo a disposizione”.

Inoltre, aggiunge: “Gli errori vanno corretti al più presto, e dopo la lunga pausa natalizia, riprenderemo con alto ritmo e impegno per evitare di ripetere le disattenzioni viste in questa partita. Le qualità in squadra ci sono, ma servono più coraggio e concentrazione. Come si diceva una volta ‘testa bassa e pedalare’, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi e ottenere risultati in futuro”.

U.S. VERTEMATESE 59 – DOGANA VECCHIA STARLIGHT 60

Parziali: 14-11, 18-24, 6-12, 21-13

Dogana Vecchia Starlight: Monticelli 2, Corti 6, Consonni 21, Buscema, Longoni, Beretta 12, Anderbegani 8, Crippa 2, Trezzi, Colombo A. 9.