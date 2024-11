Basket Femminile. L’U19 della Starlight Valmadrera espugna Morbegno

In Valtellina finisce 53 a 43 per la valmadreresi

MORBEGNO – Le ragazze della Dogana Vecchia Starlight Valmadrera U19 impegnate nel campionato femminile regionale di basket tornano dalla trasferta in Valtellina con una buona prestazione, nonostante le difficoltà logistiche e fisiche. Impegnate per la prima volta in una partita mattutina, contro le padrone di casa di Morbegno, le atlete hanno saputo mantenere alta la concentrazione e rispondere con carattere, malgrado la stanchezza accumulata dalla vittoria della sera precedente con l’U17.

Il match è stato intenso e combattuto, con momenti di gioco fisico alternati a spunti tecnici di qualità. Fondamentale il ruolo del capitano Aurora Colombo, che ha saputo orchestrare il gioco della squadra con lucidità e serenità vincendo la gara per 53 a 43.

I parziali raccontano una gara equilibrata, con la Starlight capace di tenere testa alle avversarie in ogni quarto: 5-10, 14-15, 13-15, 11-13. Tra le protagoniste, spiccano i 17 punti di Zaccone e i 12 di Colombo, ma anche il contributo delle altre giocatrici, che hanno dimostrato grande spirito di squadra.

Mercoledì prossimo al Palaleopardi arriverà Tradate. Fischio d’inizio alle 21:00, con il pubblico atteso sugli spalti per sostenere le ragazze.

MORBEGNO 70: 43

DOGANA VECCHIA STARLIGHT: 53

Parziali: 5-10, 14-15, 13-15, 11-13

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano, Corti 4, Zaccone 17, Consonni 8, Buscema, Provinciali 4, Longoni, Beretta 4, Anderbegani 2, Crippa 2, Trezzi, Colombo 12.