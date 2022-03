La squadra valmadrerese sfiderà sabato il favorito Giussano

L’allenatore Stefano Zucchi: “Sarà una trasferta difficile, ma possiamo giocarcela alla pari. Abbiamo dimostrato in campo di non temere nessuna avversaria”

VALMADRERA – Sarà una sfida impegnativa quella di sabato sera contro il Giussano per le ragazze della Starlight Dogana Vecchia di Valmadrera, che andrà in scena nel terzo turno della seconda fase del campionato di serie B di basket femminile.

Scontro che non sorprende in questo momento della stagione, ormai arrivata al clou e in cui ogni partita è ricca di fascino ma anche di difficoltà, considerato che il quintetto avversario dispone di grande esperienza e di ottima caratura tecnica e tattica. Lo sa bene anche Stefano Zucchi, coach della squadra valmadrerese, che vede favorite le avversarie: “Il Giussano, allenato da coach Corno, si presenta a questo incontro dopo aver ottenuto sedici vittore e aver incassato solo due sconfitte. Non per niente è la seconda della classe. Sarà una trasferta difficile, considerato che arriviamo dalle sfide contro Bresso e Albino, rispettivamente terza e quarta in classifica”.

I pronostici dunque sembrano parlare da soli, anche se le ragazze della Dogana Vecchia hanno dimostrato di poter giocare alla pari contro qualsiasi formazione: “Ciò è stato possibile grazie al grande lavoro svolto in palestra, unito alla voglia di basket e allo spirito di gruppo – prosegue coach Zucchi -. Abbiamo dimostrato in campo di non temere nessuna avversaria e ci siamo fatti trovare pronti in qualunque situazione, anche le più deficitarie, e di questo vado fiero”.

Infine un commento sulla trasferta di Giussano: “Stiamo lavorando sodo questa settimana per prepararci al meglio alla sfida e, perché no, avere un po’ di sorte dalla nostra non sarebbe male!”.