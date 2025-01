Basket femminile U17, Dogana Vecchia Starlight batte Bresso 59-56

Partita al cardiopalma e vittoria preziosa conquistata dalle ragazze di Dogana Vecchia

VALMADRERA – Partita al cardiopalma quella tra OPSA Bresso e Dogana Vecchia Starlight, valida per il campionato Under 17 femminile. In un match giocato sul filo dell’equilibrio, le ragazze di Dogana Vecchia hanno conquistato una vittoria preziosa, imponendosi con il punteggio finale di 59-56 e consolidando il secondo posto in classifica.

La gara è stata una continua altalena di emozioni, con Bresso che ha dimostrato grande carattere, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di fuga della Starlight. Gli ultimi secondi della sfida sono stati un concentrato di tensione: a 7” dalla fine, la Starlight aveva palla in mano e due tiri liberi a disposizione. Nonostante ciò, Bresso ha guadagnato tre tiri liberi negli ultimi istanti sul -4, tenendo la partita aperta fino all’ultimo respiro.

Decisivi per le ragazze della Dogana Vecchia un “canestrone” di Trezzi e il solido contributo di Provinciali, che hanno sopperito alle assenze causate dai malanni stagionali e alle difficoltà di chi solitamente gode di più minutaggio. La prestazione collettiva ha confermato l’importanza di ogni componente del gruppo, dimostrando che una squadra affiatata può sempre fare la differenza.

I parziali (12-13, 13-11, 13-19, 18-16) raccontano una partita estremamente combattuta, con le ragazze della Dogana Vecchia che hanno trovato nel terzo quarto l’allungo decisivo per portare a casa i due punti.

Nelle file della Dogana Vecchia Starlight spiccano i 16 punti di Zaccone e i 14 di Beretta, oltre ai 10 punti di Provinciali e agli 11 di Consonni, a testimonianza di una prestazione corale che ha saputo fare la differenza.

Tabellino finale:

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano ne, Cerolini 5, Monticelli, Zaccone 16, Consonni 11, Buscema 1, Provinciali 10, Beretta 14, Longoni, Trezzi 2.