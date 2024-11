Basket: la Starlight Valmadrera U17 perde contro Geas

Il match si conclude con una sconfitta per 45-51

“Abbiamo comunque dato prova di poter rimanere in partita fino all’ultimo minuto”

VALMADRERA – Le ragazze della Starlight Valmadrera Under 17 hanno subito una sconfitta contro Geas Basket Academy, con un punteggio finale di 45-51. Nonostante una prestazione combattuta, le atlete valmadreresi non sono riuscite a chiudere la partita a loro favore, cedendo nel finale.

“Vanno fatti i complimenti alle giovani atlete del Geas, che, nonostante fossero sotto età, hanno messo in campo un’ottima pressione difensiva per tutti e 40 i minuti, riuscendo a mettere in difficoltà le nostre ragazze, che hanno perso un po’ di lucidità e tranquillità. Da parte nostra, nonostante le troppe palle perse e la poca precisione nelle conclusioni, compresi i tiri liberi, abbiamo comunque dimostrato di poter restare in partita fino alla fine” spiegano dalla società.

Inoltre, la società sportiva aggiunge: “Lo svantaggio di 7 punti con cui le squadre sono andate al riposo è stato rapidamente recuperato da Beretta e compagne, che, dopo i primi 5 minuti della ripresa, sono riuscite addirittura a portarsi in vantaggio di 3. Tuttavia, sul finale, un po’ di stanchezza, l’uscita per cinque falli di Zaccone e qualche imprecisione hanno consentito alle avversarie di prendere il sopravvento, arrotondando il risultato negli ultimi secondi con tiri liberi conquistati grazie a falli sistematici”.

Infine, la prossima gara si giocherà in casa mercoledì contro Vittuone (U19) alle ore 21, seguita da un altro match a Valmadrera sabato contro Sanga Milano.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 45 GEAS BASKET ACADEMY 51

Parziali: 6-8, 11-17, 19-16, 9-10

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano n.e., Cerolini 4, Monticelli 6, Corti 8, Zaccone 11, Longoni, Beretta 11, Anderbegani 5, Trezzi, Colombo.