Cascina Don Guanella: presentata la 6^ edizione della “Barabina Run”

La gara è stata presentata nella giornata di giovedì 12 settembre

VALMADRERA – Presso l’agriturismo di Cascina Don Guanella è stata presentata la 6^ edizione della Barabina Run, una corsa in montagna per sostenere il progetto di agricoltura sociale di Valmadrera e che si terrà sabato 12 ottobre. Durante l’evento di giovedì 12 settembre, erano presenti volontari, tra cui alcuni organizzatori della “Resegup”, gli sponsor della manifestazione, i giornalisti e l’olimpionico Alberto Cova, amico di Cascina Don Guanella e “padrino” della gara.

A fare gli onori di casa è stato Agostino Frasson, fondatore e presidente della cooperativa sociale, che ha dichiarato: “Sono davvero felice di potervi presentare ancora una volta la nostra manifestazione. Sei edizioni sono già una storia, che dice molto di noi e del nostro desiderio di condividere questo progetto con il nostro territorio”.

Agostino Frasson ha presentato la manifestazione con queste parole: “La Barabina Run in effetti non è più solo una gara, è diventata una manifestazione popolare con un’attenzione particolare ai bambini e alle famiglie, attraverso una bella festa di gente. Tutto questo è possibile grazie a un gruppo di volontari che ci hanno creduto e che continuano ad avere fiducia in noi, ma anche a tanti imprenditori che ci hanno sostenuto in tutti i modi e che sono qui con noi. Al nostro fianco, ancora una volta, anche la Fondazione Mediolanum Onlus, in qualità di Charity partner”.

L’olimpionico Alberto Cova ha raccontato la sua esperienza con la Barabina Run: “Ho avuto modo di sperimentare personalmente la fatica di correre in salita, un’esperienza davvero unica e non banale. Ebbene, trovo che la fatica e l’impegno siano la cifra che coniuga questo sport, questa manifestazione, con quanto succede a Cascina don Guanella quotidianamente, si tratta del tentativo di mettersi in gioco, lavorare per il proprio futuro”.

Gli organizzatori hanno poi presentato il programma della manifestazione, con un’attenzione speciale ai bambini e alle famiglie del territorio, nel tentativo di rigenerare relazioni di comunità. Il percorso della gara è quello già sperimentato nelle edizioni precedenti, composto di due “petali” che prevedono la partenza, l’arrivo e un passaggio intermedio “in cascina”, pensato per favorire il coinvolgimento degli spettatori.

Il pacco gara per gli atleti includerà prodotti di Cascina don Guanella: la Barabina (birra artigianale agricola), confetture e biscotti a km 0. Inoltre, sarà presente una maglietta tecnica messa a disposizione da Affari & Sport, che torna a essere sponsor tecnico della manifestazione.

La Barababy coinvolgerà circa 200 bambini, suddivisi per fasce d’età, che parteciperanno con gioia e spirito ludico. La festa sarà animata da una serie di giochi e attività, tra cui percorsi narrativi con l’attore Giorgio Galimberti, la corsa dei sacchi e una caccia al tesoro finale.

“Anche quest’anno, la manifestazione sarà dedicata a Dario Santorelli, educatore di ‘Casa don Guanella’ e volontario della Cascina di Valmadrera, scomparso prematuramente a gennaio 2023. La sua figura continua a essere una fonte di ispirazione per tutti noi” concludono così dalla Cascina Don Guanella.

