Tennis Tavolo Valmadrera: sconfitte di misura ma testa alta

Le squadre di tennis tavolo Valmadrera hanno affrontato una giornata difficile, con sconfitte nelle varie categorie, ma continuano a crescere e a lavorare per i prossimi incontri

VALMADRERA – Una giornata difficile per il Tennis Tavolo Valmadrera, che ha visto le sue squadre impegnate in una serie di incontri di campionato dai risultati amari. Nonostante le sconfitte, però, gli atleti della società lecchese hanno dato prova di impegno e determinazione, con lo sguardo già rivolto alle prossime sfide in calendario.

Nel campionato di categoria C2, la squadra del Valmadrera ha ceduto di misura agli avversari del Villa Romanò con un punteggio di 3-4. I giocatori Rebecca Spaziante, Roberto Brambilla e Ambrogio Brambilla si sono battuti con energia, portando a casa rispettivamente due e un punto, ma non sono riusciti a ribaltare il risultato finale. Nonostante la sconfitta, la squadra ha dimostrato un buon livello di gioco, lasciando ben sperare per i prossimi impegni.

Il medesimo punteggio di 3-4 ha caratterizzato anche la sconfitta della squadra della D1 contro il TT Como. Garlati Samuele, che ha ottenuto due vittorie, e Grageda Rodrigo, con una vittoria, non sono riusciti a evitare la sconfitta. La squadra interrompe momentaneamente la sua corsa verso la parte alta della classifica, ma resta comunque fiduciosa per le future partite.

Per la D2, la sconfitta contro il CSI Morbegno è stata ancora una volta di misura, con il risultato finale di 3-4. Nonostante i buoni spunti di Fontana Stefano, Lange Giorgio e Cavallaro Riccardo, il Valmadrera non è riuscito a ribaltare il match. La speranza per i prossimi impegni è che la squadra possa ritrovare la giusta reazione e risalire la classifica.

Anche la squadra del Valmadrera Verde in D3 ha subito una sconfitta, sebbene non senza aver mostrato delle buone performance contro il LIB. Cernuschese. Nonostante il risultato negativo, i membri della squadra hanno continuato a dimostrare affiatamento e qualità di gioco. La squadra resta comunque tra le favorite del campionato, grazie al buon rendimento e alla solidità di gruppo.

Per la squadra Blu in D3, la sfida contro il CSI Morbegno ha avuto un esito particolarmente severo, con una sconfitta per 7-0. Nonostante il risultato, tuttavia, i giovani atleti Andrea, Gianni, Riccardo e Mauro stanno facendo i primi passi verso la crescita, riuscendo a strappare qualche punto e a far vedere i progressi nelle proprie tecniche di gioco. L’esito di questa partita non preoccupa, ma rappresenta invece un passo importante nel loro percorso di formazione.

Concludendo, quella di domenica è stata una giornata di battaglie, ma con un accumulo di esperienze che sicuramente aiuterà le squadre del Valmadrera a migliorare in vista dei prossimi incontri, a partire dalla fine di novembre. Nonostante le difficoltà, il morale resta alto e la squadra è pronta ad affrontare le nuove sfide con rinnovata grinta e determinazione.