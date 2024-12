Tennis Tavolo Valmadrera. Vittorie e sfide nelle varie categorie

Appuntamento al girone di ritorno dopo le feste natalizie

Vittoria nella categoria D1 nella gara contro il TT Cosio Valtellino

VALMADRERA – Il Tennis Tavolo Valmadrera conquista un’importante vittoria nella categoria D1. La squadra, composta da Fumagalli Michele, Grageda Rodrigo e Garlati Samuele, ha trionfato in una gara contro il TT Cosio Valtellino, disputata a Valmadrera.

Dopo aver ceduto nel doppio, ottengono una serie di vittorie nei singoli che li portano sul 4-3, assicurando così la vittoria di squadra e un significativo salto in avanti nella classifica di categoria. Destino diverso per la categoria C2, che conquista immediatamente il doppio grazie alla coppia Spaziante Rebecca e Vassena Ivan, ma non riesce a completare l’impresa nella vittoria di squadra.

Nonostante alcune buone prestazioni nei singoli, la squadra si ferma sul 3-4 contro gli ospiti. Tuttavia, il rientro completo dei giocatori fa ben sperare, offrendo la possibilità di allenarsi al completo e di tornare a competere con successo nel campionato.

La squadra D2 accoglie i nuovi giocatori Pietro Arrigoni, Stefano Anghileri ed Edoardo Marras, a seguito della fusione con la D3 del Valmadrera Verde, ma cede contro la formazione milanese delle Aquile Azzurre Gaudenti. Nonostante la sconfitta, c’è grande fiducia per una pronta riscossa nel 2025, grazie all’affiatamento con i giovani arrivati, che sapranno sicuramente portare nuove soddisfazioni al team D2.

Ottime prestazioni per il team D3, nonostante il risultato finale di 6-1 a favore degli avversari non renda giustizia a quanto visto in campo. I veterani Valcarenghi e Di Mauro, infatti, continuano a impartire lezioni ai grintosi giovani del TT Valmadrera Blu, riuscendo a strappare alcuni set e partite preziose contro la capolista TT Cernuschese, davanti a un appassionato pubblico di casa.

Al termine delle partite, i giocatori si sono scambiati gli auguri di Buone Feste e dato appuntamento al girone di ritorno, sfruttando la pausa natalizia per ricaricare le energie e ripartire con slancio.

Risultati Tennis Tavolo Valmadrera

CATEGORIA C2

TT VALMADRERA – TT ABBADIA LARIANA 3-4

Giocatori: Brambilla Roberto, Spaziante Rebecca, Ivan Vassena

Vittorie : Spaziante\Vassena, Brambilla R. (1), Vassena I. (1)

CATEGORIA D1

TT VALMADRERA – TT COSIO VALTELLINO 4-3

Giocatori: Grageda Rodrigo, Fumagalli Michele, Garlati Samuele

Vittorie: Grageda (2), Fumagalli (1) , Garlati (1)

CATEGORIA D2

TT VALMADRERA – AQUILE AZZURRE 0-7

Giocatori: Fontana Stefano, Arrigoni Pietro, Marras Edoardo

CATEGORIA D3 SQUADRA BLU

TT VALMADRERA – TT CERNUSCHESE 1-6

Giocatori: Valcarenghi Alessandro, Lussana Mauro, Di Mauro Giovanni

Vittorie: Valcarenghi (1)

I prossimi appuntamenti