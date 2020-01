Tennistavolo. TT Valmadrera resta in testa. Canottieri Lecco fa sue le ‘Open’

Ad Abbadia Lariana la seconda prova del campionato

Valmadrera guida la classifica provvisoria con 237 punti, al Lecco i titoli Open

VALMADRERA – Si è svolto ad Abbadia Lariana la seconda prova del Campionato provinciale Csi che comprende anche squadre della provincia di Sondrio. Record assoluto di partecipanti con 110 iscritti divisi in 8 categorie diverse.

Il Tennistavolo Valmadrera è risultata ancora la società più presente con 25 partecipanti e 6 categorie coperte mentre la Canottieri Lecco si è aggiudicata i titoli di tutte e tre le categorie Open.

Alla fine della lunga giornata di incontri, durata quasi 7 ore, il TT Valmadrera rimane in testa alla classifica provvisoria del campionato con 237 punti; distanziando l’Oratorio Sansone di Cisano, fermatosi a quota 170, terza la Canottieri Lecco a 147.

Vittoria di nuovo di Matteo Valcarenghi nella categoria Juniores, a completamento di un week end che lo ha visto trionfare anche nel Torneo Open di Nuvolara (BS) per i giocatori con classifica Over 4500 e terzo in quello per giocatori con classifica Over 3000.

La Canottieri Lecco è invece salita sul primo podio di tutte le categorie Open: con Carlo Cassanelli (Open A) con Mattia Sala e Samuele Garlati (primo e secondo posto Open B) e con Grageda Salazar Rodrigo (Open C)