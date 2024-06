Torneo di tennis tra città gemellate: la coppa va a Valmadrera

Torneo svolto dalle atlete Barbara Riva, Donata Riva, Rita Riva e Loredana Luissardi

“Non un trofeo come risultato di vittoria, ma è un simbolo di amicizia tra città d’Europa”

VALMADRERA – Le atlete Barbara Riva, Donata Riva, Rita Riva e Loredana Luissardi, hanno partecipato al “Buckingham’s Tennis Weekend” portando a casa la coppa “Tennis Cup” e che ora sarà custodita al Tennis Club 88 di Valmadrera. Le quattro atlete hanno tenuto un incontro con il Sindaco Antonio Rusconi e la referente dei gemellaggi Fiorenza Pelucchi per una conversazione dedicata all’esperienza del weekend a Buckingham.

“In realtà non si tratta di un trofeo come risultato di vittoria, ma è un simbolo di amicizia tra città d’Europa. E’ infatti nata una piacevole tradizione, che dove viene accolto il trofeo, è buona cosa organizzare un torneo amatoriale di tennis con partecipanti di varie nazioni europee. Fino ad oggi è stato a Buckingham in Inghilterra, lo scorso anno in Germania. Quindi il prossimo anno potremo essere noi il paese ospitante per la competizione tra città d’Europa che condividono l’esperienza di avere un gemellaggio. Quindi la coppa, che sta girando l’Europa di anno in anno, ha un significato profondo: l’amicizia tra città europee dove lo sport può essere un momento di unione e condivisione di diverse culture” spiega Antonio Rusconi, Sindaco di Valmadrera.