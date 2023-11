E’ partito da Cortenova il campionato provinciale Csi di corsa campestre

Vince il Gs Virtus Calco, secondo Team Pasturo e terza As Premana

Oltre 500 atleti in gara, 13 società del Comitato Lecco. La seconda prova l’11 febbraio a Pasturo

CORTENOVA – E’ ripartito domenica mattina da Cortenova il Campionato provinciale Csi di corsa campestre. Giornata di sole anche se fredda e ventosa, oltre 500 atleti al via suddivisi dai Cuccioli fino ai Veterani B. Prima delle gare è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del compianto Ennio Airoldi.

Il Cs Cortenova ha organizzato il percorso perfettamente e i premi (medaglie e pacco gara per i primi tre), sei coppe per le prime società. Vince la prima giornata per il Gs Virtus Calco, al secondo posto il Team Pasturo e al terzo posto l’As Premana, i padroni di casa del Cortenova concludono al quarto posto, al quinto posto la Polisportiva Bernate e al sesto posto la Polisportiva Pagnona.

Individualmente ben sei vittorie per il Team Pasturo, quatto vittorie per la Virtus Calco e Cs Cortenova, tre vittorie per la Pol Pagnona, due vittorie per Pol Bernate e Premana e una vittoria per Derviese. Il Csi ripartirà con il campionato provinciale di corsa campestre l’11 febbraio 2024 con la seconda prova organizzata dal Team Pasturo. Prima, però, prenderà il via anche la prima prova del Campionato regionale Csi il 21 gennaio 2024 a Nuova Olonio organizzata dal Gp Santi.

Tutti i podi della prima giornata a Cortenova

Cuccioli f/m: 1^ Matilde Orlandi (Team Pasturo), 2^ Viola Colombo (Gs Virtus Calco), 3^ Sara Benedetti (Csc Cortenova).

1° Mattia Gianola (Dilettantistica Premana), 2° Paolo Tagliaferri (Dilettantistica Premana), 3° Pablo Morganti (Gs Virtus Calco).

Esordienti f/m: 1^ Yasmin El Azzouzi (Gs Virtus Calco), 2^ Lavinia Origo (Gs Virtus Calco), 3^ Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco).

1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 2° Simone Bergamini (Team Pasturo), 3° Giulio Redaelli (Team Pasturo).

Ragazze/i: 1^ Maissara Iwena (Csc Cortenova), 2^ Greta Tagliaferri (Dilettantistica Premana), 3^ Chiara Magni (Csc Cortenova).

1° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 2° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova), 3° Riccardo Fazzini (Dilettantistica Premana).

Cadette/i: 1^ Sofia Piazza (Csc Cortenova), 2^ Beatrice Spada (Team Pasturo), 3^ Carolina Fazzini (Dilettantistica Premana).

1° Nicola Spano (Csc Cortenova), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 3° Federico Forni (Team Pasturo).

Allieve/i: 1° Ilaria Artusi (Csc Cortenova), 2^ Denise Mascheri (Csc Cortenova), Caterina Ciacci (Csc Cortenova).

1° Francesco Gianola (Dilettantistica Premana), 2° Tomaso Farina (Team Pasturo), 3° Federico Orlandi (Team Pasturo).

Juniores f/m: 1^ Agata Carbonaro (Pol Bernate).

1° Lorenzo Forni (Team Pasturo), 2° Paolo Gianola (Dilettantistica Premana), 3° Giulio Mascheri (Csc Cortenova).

Seniores f/m: 1^ Letizia Oltolina (Us Derviese), 2^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 3^ Alessia Ippolito (Team Pasturo).

1° Stefano Villa (Gs Virtus Calco), 2° Giovanni Malugani (Csc Cortenova), 3° Simone Bossetti (Team Pasturo).

Amatori A f/m: 1^ Laura Nardo (Pol Pagnona), 2^ Angela Locatelli (Dilettantistica Premana), 3° Roberta Pinchetti (Team Pasturo).

1° Stefano Tavola (Gs Virtus Calco), 2° Paolo Turati (Gs Rogeno), 3° Gianni Codega (Csc Cortenova).

Amatori B f/m: 1^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 2^ Maria Gianola (Csc Cortenova), 3^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova).

1° Dario Rigonelli (Gs Virtus Calco), 2° Tiziano Bertoldini (Team Pasturo), 3° Fausto Rizzi (Dilettantistica Premana).

Veterani A F/m: 1^ Antonella Crucifero (Team Pasturo), 2^ Eugenia Casati (Gs Virtus Calco), 3^ Nadia Previtali (Gs Bernatese).

1° Italo Conti (Pol Pagnona), 2° Oscar Balbiani (Team Pasturo), 3° Raffaele Lombella (Gs Valgerola Ciapparelli).

Veterani B f/m: 1^ Donatella Rota (Pol Pagnona), 2^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate), 3^ Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco).

1° Giulio Maiocchi (Pol Bernate), 2° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano), 3° Dario Benatti (Gs Virtus Calco).