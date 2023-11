Grazie al Pnrr parziale riqualificazione dell’ex ospedale di Oggiono

All’Ambito di Lecco 2 milioni per la riqualificazione di strutture destinate agli anziani non autosufficienti

Oltre all’ex ospedale di Oggiono, fondi per recuperare anche una parte di stabile in via Giusti a Valmadrera

OGGIONO/VALMADRERA – Gli Ambiti territoriali sociali sono stati individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quali soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”: il Comune di Lecco in qualità di ente capofila del proprio ambito territoriale, dopo confronto e raccordo con l’Assemblea dei Sindaci, tra le altre, per la linea di intervento 1.1.2 “Autonomia anziani non autosufficienti” ottenendo dal Ministero l’accesso al finanziamento per un importo di euro 2.460.000 di cui euro 330.000 per il potenziamento dei servizi sociali e euro 2.130.000 per opere di riqualificazione.

D’intesa con le amministrazioni, tali fondi saranno destinati ai Comuni di Oggiono e Valmadrera.

A Valmadrera 900.000 euro saranno impiegati per la ristrutturazione – dopo anni di inutilizzo – di una porzione del fabbricato sito in Vicolo Giusti: in tale contesto saranno realizzati 5 alloggi sociali per anziani, con spazi comuni e due giardini di pertinenza.

A Oggiono la somma di 1.230.000 euro sarà invece investita nella parziale riqualificazione dell’ex ospedale sito in Via Locatelli ove saranno predisposti 6 piccoli appartamenti in cui persone anziane non completamente autosufficienti potranno risiedere e al contempo beneficiare di servizi di assistenza condivisi tra loro.

Sono stati pertanto formalizzati degli accordi di collaborazione tra il Comune di Lecco – Ente capofila dell’Ambito e i Comuni di Valmadrera ed Oggiono per dare seguito alle due progettualità, disciplinando lo svolgimento delle attività e la ripartizione di competenze, obblighi e responsabilità tra i soggetti coinvolti.

“L’assegnazione dei fondi del Pnrr ai due progetti di riqualificazione, consente di raccogliere i frutti di un’attività di confronto, programmazione e sinergia tra i Comuni del nostro Ambito – dichiara il dell’Ambito Sabina Panzeri – e permetterà di realizzare opere importanti per il supporto a persone fragili quali i soggetti anziani non più autosufficienti”.

“Il Comune di Lecco, capofila dell’ente d’Ambito, conferma la sua capacità di regia territoriale facendo rete con gli altri Comuni e mettendo a sistema risorse fondamentali per la realizzazione d’interventi a favore dei più fragili – ha detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. I cittadini di tutto l’Ambito Territoriale di Lecco, compresi quindi i cittadini di Lecco, potranno usufruire di questi servizi che nasceranno in provincia, andando così ad arricchire la presenza di strumenti preziosissimi per l’accompagnamento dei nostri anziani, autosufficienti e non”.ù

“Un passaggio importantissimo per Oggiono che finalmente dopo tanti anni vede una prospettiva concreta di riqualificazione dell’ex ospedale di via Locatelli, uno stabile che, nel passato, ha significato moltissimo per l’intera comunità e che ora tornerà ad essere utilizzato e darà un servizio importante alla popolazione anziana. Ringrazio l’Ambito di Lecco per aver creduto nel nostro progetto” ha detto Chiara Narciso, sindaco di Oggiono.

“Con questo progetto completiamo una politica di attenzione verso gli anziani fragili – ha detto ilsindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi -. In collaborazione con la Rsa Opera Pia Magistris e il Centro Oltre Noi, con una risposta efficace per quelle persone che conservano una loro autonomia”.