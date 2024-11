Valmadrera. All’Associazione Oltretutto ’97 il premio in memoria di Pamela

Oltretutto ’97 si impegna a promuovere la pratica sportiva tra le persone con disabilità

Il sindaco Colombo ha sottolineato come questi progetti siano espressione del valore del “fare il bene” che caratterizza la comunità

VALMADRERA – La sala Mauro Panzeri del Centro Culturale Fatebefratelli di Valmadrera ha ospitato la cerimonia di premiazione del quarto bando del fondo “In viaggio con Pamela”, dedicato a persone e associazioni del territorio in situazioni di fragilità.

La serata è iniziata con il discorso introduttivo di Alberto Giacomin, attuale presidente del fondo, che ha illustrato le modalità di valutazione dei progetti in gara. Tra le numerose proposte, quest’anno ha vinto il progetto “Tennis tavolo: un percorso di crescita a 360°”, presentato dall’associazione Oltretutto ’97. Quest’ultima, come noto, è nata con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva per persone con disabilità fisiche, intellettive e relazionali.

“La selezione del progetto vincitore è stata particolarmente difficile, considerando che anche gli altri progetti in gara erano ugualmente meritevoli. Tuttavia, questo in particolare ha prevalso per il numero di persone coinvolte, la durata e l’ampiezza geografica, da inizialmente provinciale, infatti, ha acquisito una dimensione nazionale, con la disputa di competizioni in diverse regioni italiane” spiega Alberto Giacomin.

Il presidente ha poi ceduto la parola al sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo, che ha sottolineato l’importanza di questi progetti, evidenziando come essi siano una chiara espressione del valore del “fare il bene” che caratterizza la comunità.

Successivamente, sono state invitate sul palco Paola Rosano, vicepresidente di AGAPH, l’associazione vincitrice lo scorso anno, e Paola Mapelli, membro del direttivo. Le due, con l’ausilio di un breve video, hanno raccontato la rappresentazione teatrale messa in scena lo scorso maggio, anticipando che una replica è prevista a breve ad Osnago.

A seguire, è stato proiettato un video preparato dal presidente Alberto Giacomin, in cui veniva celebrata la figura di Pamela Cazzaniga, ripercorrendo i suoi numerosi viaggi in alcuni dei luoghi più suggestivi del mondo.

È poi intervenuta Luisella Fumagalli, mamma di Pamela, che ha ricordato l’impegno di sua figlia nella lotta per abbattere le barriere architettoniche ancora presenti in molti alberghi. Pamela, in collaborazione con un’azienda toscana che l’aveva conosciuta, aveva infatti testato in prima persona le strutture durante i suoi viaggi, contribuendo così a migliorare l’accessibilità per tutti.

Un’altra componente del direttivo, Daniela Rusconi, ha letto il messaggio inviato dal sindaco di Oggiono, Chiara Narciso, che, impossibilitata a partecipare per altri impegni, ha sottolineato l’importanza del tema della fragilità e della collaborazione tra le realtà dei comuni del territorio in questo ambito.

In seguito, Ettore Fumagalli, rappresentante del gruppo Oltretutto ’97, ha illustrato, attraverso una serie di slide, le diverse attività portate avanti dall’associazione. Ha quindi chiamato sul palco Serenella Alippi, che segue con grande dedizione i 13 atleti di tennis tavolo.

Il progetto, come spiegato da Fumagalli, ha come obiettivo principale quello di rendere sempre più autonomi gli atleti disabili, sollevando le famiglie da un peso ulteriore. Inoltre, il progetto ha recentemente avviato la partecipazione a manifestazioni miste, con la presenza di atleti disabili e normodotati, promuovendo così l’integrazione e il confronto tra tutti.

Al termine della premiazione, oltre al bonifico di 2 mila euro, è stata consegnata una targa commemorativa dell’evento. La serata è proseguita con gli interventi di alcuni membri del comitato. Ogni anno, infatti, qualcuno condivide il proprio ricordo di Pamela: quest’anno è stato il turno di Barbara Dell’Oro e di suo cugino Cristian, che ha voluto inviare un video di saluto e auguri per il futuro.

Al termine degli interventi, è salito sul palco Antonio Rusconi, che insieme a Luisella ha accompagnato l’iniziativa del comitato. Rusconi ha ricordato come Pamela, durante un viaggio alle Galápagos, avesse deciso di candidarsi in politica, e ha sottolineato che sulla scrivania dell’assessore ai Lavori Pubblici è ancora presente molto materiale da consultare per migliorare la viabilità a Valmadrera, in particolare per le persone che si spostano in carrozzina.

La serata si è conclusa con la consegna di ciclamini ai vari rappresentanti, seguita dalle foto di rito con atleti, genitori e responsabili di Oltretutto’97, insieme al comitato promotore di “In viaggio con Pamela”. Il saluto finale, come sempre, è stato affidato a Mamma Luisella, che ha ricordato a tutti l’imminente mercatino di Natale in piazza a Oggiono, previsto per il mese di dicembre. Non è mancato, infine, il motto del Comitato: “Crederci sempre, arrendersi? Mai…”.

“Arrivederci a tutti al prossimo anno, con l’adrenalina e il coraggio che Pamela ha sempre saputo e voluto trasmettere a chiunque incontrasse” concludono così dalla fondazione.

Inoltre, è possibile effettuare donazioni liberali tramite bonifico bancario presso Intesa San Paolo, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Causale: Fondo Comunità di Valmadrera – In viaggio con Pamela

IBAN IT28Z0306909606100000003286