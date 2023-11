Valmadrera. La scuola dell’infanzia Paolo VI si allaccia al teleriscaldamento

Approvato lo schema di contratto per la fornitura di energia termica

“Crediamo in questa infrastruttura che segna un cambio di passo rispetto ai temi della sostenibilità ambientale”

VALMADRERA – Nella riunione di Giunta del 28 novembre, l’amministrazione di Valmadrera ha approvato lo schema di contratto per la fornitura di energia termica tramite teleriscaldamento alle due centrali termiche della Scuola dell’infanzia Paolo VI. La società “Acinque Energy Grenway Srl” sta realizzando la rete di teleriscaldamento per la distribuzione di energia termica sotto forma di acqua calda sul territorio del comune di Valmadrera.

Lo schema di contratto prevede, tra gli obblighi del concessionario, l’allacciamento gratuito degli edifici comunali e una percentuale di sconto del 10% per l’energia termica fornita, applicata alla tariffa calcolata a partire dal costo che il Comune deve sostenere, in assenza di teleriscaldamento, per produrre l’energia termica necessaria utilizzando una caldaia a gas. In aggiunta, l’adozione del teleriscaldamento comporterà:

l’eliminazione degli oneri di manutenzione, gestione e controllo periodici prescritti dalle normative a carattere ambientale, per le attuali caldaie a gas;

un servizio di calore di qualità simile a quello dell’impianto a gas, ma privo dei rischi ad esso connessi, con basso livello di manutenzione, una efficiente gestione del calore assistita dalla supervisione centralizzata e dalla contabilizzazione individuale del calore, nonché vantaggi alla collettività con riduzione delle sostanze inquinanti immesse in atmosfera.

La realizzazione del progetto, che coinvolge anche i centri di Lecco e di Malgrate, ha preso quindi avvio proprio da Valmadrera, lo scorso ottobre. Il servizio di teleriscaldamento, con investimenti per 49 milioni e 16 chilometri di estensione della rete, è destinato a riscaldare condomini, enti, servizi pubblici (complessivamente 20 mila abitanti equivalenti) in modo progressivo sin dall’imminente stagione termica.

Ad oggi, i cantieri a Valmadrera stanno rispettando la tabella di marcia concordata e le tubazioni sono state posate anche nella zona di via Casnedi, in cui è situata la materna. L’allacciamento prevede una doppia fornitura, sia per la parte di edificio preesistente sia per la parte nuova.

“Crediamo fortemente in questa infrastruttura – ha commentato il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi – che segna un cambio di passo rispetto ai temi della sostenibilità ambientale. E’ un servizio sicuro e innovativo che ci pone all’avanguardia rispetto all’ormai radicata e diffusa sensibilità rispetto ai temi ambientali: è un fatto non soltanto simbolico che uno dei primi allacciamenti di strutture pubbliche sia realizzato proprio a beneficio delle nostre giovanissime generazioni”.