Valmadrera: proseguono i lavori all’asilo nido di Via Bovara

A oggi realizzate le fondazioni e le strutture in elevazione

Termine dei lavori previsto entro giugno 2025

VALMADRERA – Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido in Via Bovara a Valmadrera. La nuova struttura sarà portata a compimento grazie ai fondi ottenuti sul PNRR con riferimento alla Missione 4 Istruzione e Ricerca.

A oggi sono state realizzate le fondazioni e le strutture in elevazione e sono in corso i lavori per il solaio in lastre tipo “predalles” e che, condizioni climatiche favorevoli permettendo, dovrebbe essere concluso entro il 2 agosto. Le opere di completamento della copertura, con realizzazione comignolo canna fumaria, linea vita, lattoneria e le altre opere, verrano concluse entro il 14 agosto. Le opere strutturali fino ad oggi realizzate sono state eseguite con calcestruzzo avente un contenuto certificato di materiale riciclato superiore al 5% previsto dalla normativa vigente e ferro strutturale con contenuto certificato pari al 99%.

Il programma prevede poi che si prosegua con la formazione dei muri di tamponamento isolati e i cappotti che dovrebbero essere finiti entro l’anno. Da gennaio 2025 si provvederà con le opere interne, pareti divisorie, intonaci, rivestimenti, serramenti, impianti e infine per poi proseguire ancora con le finiture esterne: verniciatura e tinteggiatura, gli allacci alle utentze e le pavimentazioni esterne.

“Lo smontaggio del cantiere PNRR e il suo riordino e pulizia saranno previsti entro giugno 2025. Il nuovo asilo nido sarà una struttura moderna, sicura, funzionale e particolarmente accogliente che potrà ospitare fino a 44 bambini ed anche in virtù della sua collocazione strategica, perseguirà l’obiettivo del potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione con un significativo aumento in città dei posti destinati agli asili nido”, spiegano dal Comune di Valmadrera.