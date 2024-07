A Ballabio ritorna il “Servizio Ponti” per i ragazzi dai 7 ai 14 anni

Il servizio prevede attività, laboratori, uscite sul territorio e aiuto compiti

Iscrizioni entro venerdì 26 luglio

BALLABIO – Sono aperte le iscrizioni al “Servizio Ponti!” rivolto ai ragazzi della scuola elementare e della scuola media residenti a Ballabio. Il servizio è finanziato dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e co-finanziato dal Comune di Ballabio all’interno dell’iniziativa BenessereInComune.

Il servizio si propone alle famiglie come un aiuto per la settimana precedente alla riapertura delle scuole. Verranno svolte attività, laboratori, uscite sul territorio e ci sarà uno spazio dedicato ai compiti per i ragazzi. Le attività verranno svolte per i ragazzi dai 7 ai 14 anni presso la struttura del Ventaglio al Parco Due Mani da lunedì 2 settembre a venerdì 6 settembre dalle ore 8 alle ore 17.30.

“Abbiamo voluto riproporre questa iniziativa – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Crotta – ormai alla quarta edizione e tanto apprezzata negli scorsi anni dalle famiglie ballabiesi. Si tratta di un’opportunità per aiutare i bambini e i ragazzi a prepararsi al rientro a scuola, ma anche per trascorrere ancora dei momenti ludici nonché per favorire politiche di conciliazione vita-lavoro. I posti sono limitati e invitiamo le famiglie interessate a procedere al più presto con l’iscrizione”.

E’ possibile iscriversi fino a venerdì 26 luglio tramite questo link

Per informazioni mandare una e-mail a: servizioponti@sineresi.it