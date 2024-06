Acceso il primo consiglio comunale a Cortenova per il Galperti bis

Sconto tra il primo cittadino e il consigliere di minoranza Giancarlo Galperti di “Cortenova Domani”

Marco Selva vicesindaco con deleghe all’Edilizia privata, Territorio, Protezione civile, Sport e Turismo. Antonia Benedetti assessore ai Lavori pubblici, Ecologia, Ambiente, Istruzione, Servizi sociali e Cultura

CORTENOVA – Acceso dibattito al primo consiglio comunale di ieri sera per il giuramento del sindaco Sergio Galperti che ha dato il via al suo secondo mandato.

“Le elezioni sono una pagina bianca dove a scrivere sono gli elettori – esordisce il primo cittadino – E’ un grande onore e una responsabilità che assumo mettendoci passione, consapevolezza ed onestà. Sarò il sindaco di tutti con l’impegno a rappresentare tutta la cittadinanza. Al risultato raggiunto alle elezioni risponderemo con unità e passione per lavorare per il futuro e consolidare il percorso intrapreso. Bisogna sapere trasformare le criticità in opportunità con l’impegno quotidiano”.

Un consiglio comunale molto partecipato che ha visto degli screzi sollevati dalla minoranza. Il capogruppo di minoranza, Giancarlo Benedetti (candidato sindaco di “Cortenova Domani”) ha elencato una serie di risposte da dare ai cittadini.

“Ho apprezzato le parole del sindaco quando ha detto che sarà il sindaco di tutti – prosegue Benedetti – A noi tocca un ruolo diverso che sarà esercitato incisivamente per il bene della nostra società. Il nostro compito è dare voce e risposte ai cittadini che ci hanno votato e segnalato alcune cose”.

Benedetti in seguito ha letto un corposo elenco opere e problemi da rivolvere aggiungendo un ringraziamento ai 327 elettori che hanno votato la lista “Cortenova Domani”.

Piccata la risposta di Galperti: “I compitini si portano in un altro contesto. Forse non è il momento idoneo. Quello è il vostro programma elettorale, la gente ha scelto qualcun altro. Non ci importa molto dei 327 che vi hanno votato, noi vogliamo rappresentare i 1.147 abitanti di Cortenova che ci hanno scelto“.

Di tutta risposta Benedetti esclama “Allora non è il sindaco di tutti” e chiede di verbalizzare.

Fanno parte della giunta comunale il vicesindaco Marco Selva a cui sono assegnale le deleghe all’Edilizia Privata, Territorio, Protezione Civile, Sport e Turismo e Antonia Benedetti assessore ai Lavori Pubblici, Ecologia, Ambiente, Istruzione, Servizi Sociali e Cultura. Al sindaco le deleghe riguardo Bilancio e Personale. Andrea Sante Benedetti è stato nominato capogruppo di maggioranza.