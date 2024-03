Grande successo per la prima edizione del Casargo National Nutrition Summit

Al Cfpa di Casargo una giornata dedicata alla Celiachia

Silverij: “Un’importante piattaforma per l’aggiornamento professionale e la sensibilizzazione sull’importanza di un’alimentazione consapevole”

CASARGO – Si è tenuto ieri, giovedì 14 marzo, il Casargo National Nutrition Summit, evento che si è tenuto presso il Centro di Formazione Professionale Alberghiero (CFPA) di Casargo e che alla sua prima edizione ha ottenuto un grande successo. L’evento, incentrato sulla celiachia e sulla consapevolezza alimentare, è stato l’occasione per esplorare le ultime ricerche e tendenze nel settore, concludendosi con una cena finale interamente senza glutine, aperta al territorio.

La giornata è iniziata all’insegna della formazione dei più giovani, con masterclass tenute dagli chef Gandola, Vitiello e Mozzanica, che hanno coinvolto non solo gli studenti del CFPA di Casargo, ma anche quelli dell’IPSSAT R. Chinnici di Nicolosi (CT) e del corso IFTS “food specialist”, realizzato da Fondazione ITS Agroalimentare. Le lezioni sono state un momento rilevante per i futuri professionisti del settore alimentare, che hanno potuto scoprire i segreti della cucina celiaca e non solo, preparandosi al meglio per la sfida della cena glutee free della sera.

Si è tenuto nel pomeriggio, a partire dalle 15, il convegno presso l’auditorio, con relatori d’eccezione provenienti da diverse discipline, al fine di dare una panoramica ampia del tema della celiachia. Tra i relatori presenti vi sono stati rappresentanti dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Lombardia, esperti medici e chef rinomati. L’obiettivo era chiarire gli aspetti fondamentali della celiachia e discutere le migliori pratiche per gestirla.

In particolare hanno dato il proprio contributo: Isidori Piarulli, Presidente AIC Lombardia Onlus; Elena Sironi, Responsabile Alimentazione Fuori casa di AIC Lombardia; Alessandra dell’Era, Professore Associato di Gastroenterologia dell’ Università degli Studi di Milano e UOC Gastroenterologia dell’ Ospedale “Luigi Sacco”; Marco Missaglia, Medico specialista in Scienza dell’alimentazione e dietologia e e consulente Intergruppo parlamentare Celiachia; Manuela Milani, dietista dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza; Giulia Torchitti, dietista di AIC Lombardia; Davide Pitari, tecnologo alimentare di AIC Lombardia; Luigi Gandola, Chef patron del Ristorante Salice Blu e “professore” d’eccezione durante le masterclass mattutine; Silvia Visconti, scrittrice e food blogger e Martina Follador, illustratrice e fumettista.

Tutte queste personalità, specializzate in ambiti e materie differenti, hanno potuto dare una visione complessiva di quello che è e che rappresenta la celiachia. Dal modo e le tempistiche in cui la patologia si manifesta, all’alimentazione più appropriata per far fronte al disturbo, dal discutere di come i ristoratori dovrebbero muoversi nel proprio quotidiano per rispondere alle esigenze di ogni cliente per arrivare a come comunicare in maniera corretta la malattia e i rimedi più appropriati.

Il summit è stato moderato da Ramona Brivio dell’agenzia di comunicazione Tramite che ha curato l’iniziativa. Tra gli interventi istituzionali si è vista la presenza di Mauro Piazza, Sottosegretario con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale – Regione Lombardia; Carlo Malugani, Consigliere Provincia di Lecco; Adamo Castelnuovo, Provveditore Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e Severino Beri, Presidente Di Federalberghi Lecco, oltre ai membri del CDA del CFPA di Casargo, Augusto Amanti e Angela Fortino. Tutti hanno voluto sottolineare il proprio apprezzamento all’iniziativa, confermando l’importanza di momenti di formazione rivolti non solo agli studenti, ma anche al territorio e agli operatori del settore alimentare, per far pronte ad una problematica reale, quella delle patologie alimentari.

La giornata si è poi conclusa con la speciale cena senza senza glutine che ha messo in evidenza le grandi capacità dei giovani studenti, che hanno deliziato gli ospiti con piatti di alta qualità. La serata è stata inoltre accompagnata dallo showcooking dello chef Luigi Gandola e, per il dolce, dallo Chef Pierpaolo Magni. Durante la cena si è vista la presenza di Giacomo Zamperini, Consigliere di Regione Lombardia, Antonio Pasquini Sindaco di Casargo e Fabio Dadati Presidente Lario Fiere .L’evento ha goduto del sostegno di numerosi patrocinatori che hanno creduto nell’iniziativa e l’hanno supportata con entusiasmo. Tra i patrocinatori si annoverano l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Lombardia, la Provincia di Lecco, il Comune di Casargo, la Camera di Commercio Como – Lecco, Confcommercio Lecco, ATS Brianza, LarioFiere, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Fondazione ITS Agroalimentare.

Gli sponsor che hanno contribuito al successo dell’evento includono l’agenzia di comunicazione integrata Tramite, Villa Lario Resort, l’azienda agrituristica La Fiorida, QC Terme, il Grand Hotel Imperiale, l’Hotel Promessi Sposi, il Ristorante Lisander e Da Giovannino, il Ristorante Albergo da Gigi, il Ristorante Salice Blu, ICAM, Formaggi Ciresa, Sanelli, Indovino e il Timbrificio Bonacina.

“Il Casargo National Nutrition Summit ha dimostrato di essere un’importante piattaforma per l’aggiornamento professionale e la sensibilizzazione sull’importanza di un’alimentazione consapevole, evidenziando il ruolo centrale del CFPA di Casargo come polo di eccellenza nell’ambito della ristorazione e dell’accoglienza” ha commentato Francesco Maria Silverij, Presidente del CFPA di Casargo.

“Il Casargo National Nutrition Summit è stato davvero l’evento dell’anno, e per questo abbiamo coinvolto gli studenti in più attività possibili. Il CFPA di Casargo ha sempre avuto a cuore le esigenze delle persone con celiachia, considerando anche la loro presenza nel nostro convitto. L’attenzione nella preparazione dei pasti è un impegno quotidiano, e questo summit ha offerto una visione approfondita e diversificata su questa tematica, per poter accogliere e servire al meglio le persone celiache. Per noi, questo summit è stato più di una giornata, ha rappresentato un’intera settimana di preparazioni con prodotti senza glutine, culminando con una cena gluten free che ha dimostrato il nostro impegno per un’approccio inclusivo e consapevole all’alimentazione” ha sottolineato Marco Cimino, Direttore del CFPA di Casargo.