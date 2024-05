Primaluna: arriverà Don William Abbruzzese a guidare la Comunità Pastorale Madonna della Neve

Il primo giugno scade l’incarico di Don Marco Mauri in Valsassina dal 2015

Ora Don William è Vicario Parrocchiale nella Comunità Pastorale San Giovanni Battista di Oggiono

PRIMALUNA – Come già annunciato Don Marco Mauri dal 1 giugno lascerà l’incarico di responsabile della Comunità Pastorale Madonna della neve e Parroco di Primaluna.

A guidare i fedeli valsassinesi arriverà Don William Abbruzzese ora vicario Parrocchiale nella Comunità Pastorale San Giovanni Battista di Oggiono che include anche le parrocchie di Annone, Ello e Imberido. Don William classe 1977 è originario di Canzo e ordinato sacerdote l’11 giugno 2005. Prima di essere stato assegnato alla parrocchia di Oggiono ha svolto il suo ministero nelle comunità di Molteno e di Garbagnate Milanese.

Il nuovo parroco si insedierà in Valsassina a settembre come responsabile della Comunità Pastorale Madonna delle Neve fino ad allora il Decano, Don Lucio Galbiati, curerà la Comunità Pastorale. Con lui collaboreranno Don Cesare Gerosa, Don Gabriele Carena e agli altri presbiteri presenti in Valsassina. La realtà pastorale si avvarrà della collaborazione di suor Rosanna, che già anima diverse attività della comunità, e che darà un prezioso aiuto anche in questo periodo di avvicendamenti e cambiamenti.