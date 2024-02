Primaluna: concluse le opere della rete fognaria in via della Vigna

Gli interventi, dal valore di circa 180 mila euro, sono terminati

Gli interventi hanno comportato la posa di circa 600 metri di reti per le acque meteoriche e per la fognatura nera

PRIMALUNA – Si sono conclusi i lavori di Lario Reti Holding nel comune di Primaluna per l’ampliamento della rete di fognatura nera e bianca da Via della Vigna in direzione Pioverna, necessari a completare il sistema di collettamento delle acque reflue sul territorio comunale.

In precedenza, e in concomitanza con i lavori di allargamento di Via della Vigna eseguiti dal Comune, erano state realizzate le reti di fognatura nera e bianca. Una parte della zona residenziale della via e del territorio sottostante, composta prevalentemente da case

isolate e terreni edificabili, non era però ancora dotata di sottoservizi.

Gli interventi hanno comportato la posa di circa 600 metri di reti in PVC per le acque meteoriche e per la fognatura nera, oltre alle relative camerette di ispezione ed il collegamento o predisposizione per le derivazioni d’utenza che si affacciano lungo la via. Inoltre, in aggiunta al progetto originale, sono stati realizzati circa 50 metri di acquedotto al fine di dismettere un tratto di rete in proprietà privata.

Ad oggi, dopo gli interventi, la rete si estende lungo la strada sterrata di accesso alle ultime proprietà di Via della Vigna e prosegue nei terreni, che sono attualmente destinati alla

coltivazione, fino al collegamento con la fognatura già preesistente in prossimità di Via Caraletta.

Le opere impiantistiche, del valore di circa 180 mila euro, sono terminate e si sono svolte nel rispetto dei caratteri ambientali dell’area; mentre le attività di ripristino saranno eseguite prossimamente per mantenere la continuità esistente.