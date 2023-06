Valsassina. All’alba lo spettacolo della transumanza fino in Val Biandino

Da Pasturo a Introbio, fino in valle, il viaggio di due mandrie

In tanti ad assistere a questa tradizione, come ogni anno rispettata

INTROBIO – La quiete dell’alba in Valsassina spezzata dai suoni dei campanacci, che si stanno mettendo in viaggio per raggiungere la Val Biandino e trascorrere l’estate in alpeggio. Come da tradizione, è tempo di transumanza, patrimonio e spettacolo che ogni anno continua a incantare e caratterizzare la valle.

Appuntamento atteso e partecipato, nonostante l’orario, con curiosi e appassionati pronti a immortalare le due mandrie, partite da Pasturo quando ancora la luce del sole stentava a mostrarsi, e passate per le vie di Introbio, da dove imboccheranno il sentiero per raggiungere malghe e alpeggi.

Durante il percorso si unirà a loro un’altra mandria proveniente da Primaluna, pronta anche lei a trascorrere i mesi estivi in altura, prima del ritorno a valle in autunno.

VIDEO